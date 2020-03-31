'Adın cinayete karıştı' yalanına inanıp, evindeki altınları dolandırıcıya kaptırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Adın cinayete karıştı' yalanına inanıp, evindeki altınları dolandırıcıya kaptırdı - Son Dakika

'Adın cinayete karıştı' yalanına inanıp, evindeki altınları dolandırıcıya kaptırdı

6 saat önce

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki D.M., telefonla arayıp, kendisini savcı olarak tanıtan ve 'Adın cinayete karıştı' diyen dolandırıcıya, 250 bin lira değerindeki altınlarını verdi.

'Adın cinayete karıştı' yalanına inanıp, evindeki altınları dolandırıcıya kaptırdı, System.String[]

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki D.M., telefonla arayıp, kendisini savcı olarak tanıtan ve 'Adın cinayete karıştı' diyen dolandırıcıya, 250 bin lira değerindeki altınlarını verdi. Kısa süre sonra dolandırıldığını anlayan kadının şikayeti üzerine araştırma başlatan polis, eve gelerek altınları alan maskeli dolandırıcıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Eski Hisar Mahallesi'nde kızıyla birlikte yaşayan D.M.'yi dün saat 11.00 sıralarında telefonla arayan bir kişi, kendisini savcı olarak tanıttı. Yaşlı kadına, adının Manavgat'ta işlenen bir cinayete karıştığını, öldürülen kişinin altınlarının çalındığını söyledi. Ardından da evde altın olup olmadığını sordu. D.M.'nin altınları olduğunu öğrenen dolandırıcı, "Eve göndereceğim kişiye altınları teslim et" dedi. D.M. dolandırıcıya adresini verdiği altınları sakladığı diğer evine gitti.  Kısa süre sonra eve gelen yüzünde maske, başında kapüşon olan dolandırıcı, D.M.'nin verdiği aralarında 5'i bir yerde, Cumhuriyet altını, yarım ve çeyrek altın ile çok sayıda bilezik bulunan 250 bin lira değerindeki altınları alıp, kaçtı.

Akşam saatlerinde altınlarını sormak için savcı zannettiği dolandırıcıyı arayıp ulaşamayan D.M., dolandırıldığını anladı. D.M.'nin durumu anlattığı oğlu da Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine bilgi verdi. Eve gelen polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde maskeli ve kapüşonlu bir kişinin eve gelip, altınları aldıktan sonra koşarak kaçtığı görüldü. Polis, şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

'ALTINLARI KENDİ ELİMLE TESLİM ETTİM'

D.M., "Saat 11.00 sıralarında telefonum çaldı. Arayan kişi savcı olduğunu ve adımın Manavgat'ta işlenen bir cinayete karıştığını, kimliğimin orada bulunduğunu söyledi.Cinayeti işleyenlerin, öldürdükleri kişinin altınlarını alıp kaçtığını söyledi. Evimde altın olup olmadığını sordu. Ben de olduğunu söyledim. Evdeki altınlarla, çalınan altınları karşılaştıracaklarını söyledi. Eve gelecek kişiye altınları vermemi istedi. Altınların diğer evimde olduğunu söyledim. Saat 13.00 sıralarında diğer eve gittim. Bir süre sonra kapı çaldı. Gelen kişi daha önce söylenen parolayı söyledi. İçeri girdikten sonra masanın üzerindeki altınların cep telefonuyla fotoğraflarını çekti. Sonra da benden torba istedi. Altınları kendi elimle teslim ettim" dedi.

'TELEFONLA ULAŞAMAYINCA DOLANDIRILDIĞIMI ANLADIM'

Altınların incelemeden sonra kendisine geri getirileceğinin söylendiğini aktaran D.M., "Bana incelemeyi yapacak kişinin gelmediğini söyledi. Ertesi gün saat 09.00 gibi incelemenin tamamlanacağını ve altınları geri getireceklerini söyledi. Daha sonra telefonla ulaşamayınca dolandırıldığımı anladım" diye konuştu.


Manavgat, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 04:46 Kaynak: DHA

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