Adına havale gelmediği için sinirlenen adam ekmek bıçağıyla banka müdürünün odasını bastı!

Muratpaşa İlçesi Tahılpazarı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki girdiği banka şubesinde adına havale geleceğini söyleyen S.G., gişe görevlisinden aldığı olumsuz yanıtla sinirlendi.

ELİNDE EKMEK BIÇAĞIYLA MÜDÜRÜN ODASINA ÇIKTI

Cebindeki ekmek bıçağını çıkartıp üst kattaki banka müdürünün odasına çıkan S.G., burada bağırmaya başladı. Daha sonra bacak bacak üstüne atan S.G., beklemeye başladı.

GÖZALTINA ALINDI

Görevlilerin sessiz alarmı çalıştırmasının ardından banka şubesine çok sayıda polis ekibi sevk ekildi. Adrese gelen polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen S.G., gözaltına alındı.

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

S.G., "Ben bankayı soymaya çalışmadım. Bıçağı ise Fatma teyzem verdi" dedi. Bir süre gözyaşı döken S.G., polis merkezine götürüldü.