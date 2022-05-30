Adına havale gelmediği için sinirlenen adam ekmek bıçağıyla banka müdürünün odasını bastı! - Son Dakika
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Adına havale gelmediği için sinirlenen adam ekmek bıçağıyla banka müdürünün odasını bastı!

30.05.2022 19:19

Antalya'nın Muratpaşa İlçesinde bir banka şubesine girerek adına havale geleceğini söyleyen 23 yaşındaki şahıs, gişe görevlisinden olumsuz cevap alınca belindeki ekmek bıçağını çıkararak müdürün odasına çıktı. Burada bağırıp çağıran saldırgan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Muratpaşa İlçesi Tahılpazarı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki girdiği banka şubesinde adına havale geleceğini söyleyen S.G., gişe görevlisinden aldığı olumsuz yanıtla sinirlendi.

ELİNDE EKMEK BIÇAĞIYLA MÜDÜRÜN ODASINA ÇIKTI

Cebindeki ekmek bıçağını çıkartıp üst kattaki banka müdürünün odasına çıkan S.G., burada bağırmaya başladı. Daha sonra bacak bacak üstüne atan S.G., beklemeye başladı.

Adına havale gelmediği için bıçakla banka müdürünün odasına çıkan şahıs, gözaltına alınırken ağladı

GÖZALTINA ALINDI

Görevlilerin sessiz alarmı çalıştırmasının ardından banka şubesine çok sayıda polis ekibi sevk ekildi. Adrese gelen polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen S.G., gözaltına alındı.

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

S.G., "Ben bankayı soymaya çalışmadım. Bıçağı ise Fatma teyzem verdi" dedi. Bir süre gözyaşı döken S.G., polis merkezine götürüldü.

Adına havale gelmediği için bıçakla banka müdürünün odasına çıkan şahıs, gözaltına alınırken ağladı
Adına havale gelmediği için bıçakla banka müdürünün odasına çıkan şahıs, gözaltına alınırken ağladı
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adına havale gelmediği için sinirlenen adam ekmek bıçağıyla banka müdürünün odasını bastı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adına havale gelmediği için sinirlenen adam ekmek bıçağıyla banka müdürünün odasını bastı! - Son Dakika
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