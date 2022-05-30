ADINA PARA GELMEDİĞİNİ ÖĞRENİNCE, BIÇAK ÇEKİP MÜDÜRÜN ODASINA GİRDİ - Son Dakika
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ADINA PARA GELMEDİĞİNİ ÖĞRENİNCE, BIÇAK ÇEKİP MÜDÜRÜN ODASINA GİRDİ

30.05.2022 17:28
ADINA PARA GELMEDİĞİNİ ÖĞRENİNCE, BIÇAK ÇEKİP MÜDÜRÜN ODASINA GİRDİ

ANTALYA'da girdiği banka şubesinde adına havale geleceğini söyleyen S.G. (23), olumsuz yanıt üzerine bıçakla banka müdürünün odasına girdi.

ANTALYA'da girdiği banka şubesinde adına havale geleceğini söyleyen S.G. (23), olumsuz yanıt üzerine bıçakla banka müdürünün odasına girdi. Burada bir süre bağıran S.G., sessiz alarmın devreye girmesiyle gelen polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa İlçesi Tahılpazarı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yer alan bir banka şubesinde meydana geldi. Girdiği banka şubesinde adına havale geleceğini söyleyen S.G., gişe görevlisinden aldığı olumsuz yanıtla sinirlendi. Cebindeki ekmek bıçağını çıkartıp üst kattaki banka müdürünün odasına çıkan S.G., burada bağırmaya başladı. Daha sonra bacak bacak üstüne atan S.G., beklemeye başladı.

Görevlilerin sessiz alarmı çalıştırmasının ardından banka şubesine çok sayıda polis ekibi sevk ekildi. Adrese gelen polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen S.G., gözaltına alındı. S.G., Ben bankayı soymaya çalışmadım. Bıçağı ise Fatma teyzem verdi dedi. Bir süre gözyaşı döken S.G., polis merkezine götürüldü.

ADINA PARA GELMEDİĞİNİ ÖĞRENİNCE, BIÇAK ÇEKİP MÜDÜRÜN ODASINA GİRDİ
ADINA PARA GELMEDİĞİNİ ÖĞRENİNCE, BIÇAK ÇEKİP MÜDÜRÜN ODASINA GİRDİ
ADINA PARA GELMEDİĞİNİ ÖĞRENİNCE, BIÇAK ÇEKİP MÜDÜRÜN ODASINA GİRDİ
ADINA PARA GELMEDİĞİNİ ÖĞRENİNCE, BIÇAK ÇEKİP MÜDÜRÜN ODASINA GİRDİ
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ADINA PARA GELMEDİĞİNİ ÖĞRENİNCE, BIÇAK ÇEKİP MÜDÜRÜN ODASINA GİRDİ - Son Dakika


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