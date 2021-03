Adına türkülerin yazıldığı 'Bakkal amca' yok oluyor

Bakkallar marketlere yenildi

Salihli Bakkallar Esnaf Odası Başkanı İsmail Ünlü: "Bakkal amcayı unutmayın"

Bakkal Şenol Uysal: "Ayakta kalmaya çalışıyoruz"

Bakkal Halil Serin: "Veresiye ve adres sorma geleneğimiz devam ediyor"

MANİSA - Adına türkülerin yazıldığı, bir zamanlar her mahalle köşelerinde yer alan, alışverişte nakit veya kredi kartı şartı koşmadan, müşterisine veresiye formülü sunan, gerektiğinde ise borç veren, mahallelinin kara gün dostu bakkallar, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Manisa'nın Salihli ilçesinde de büyük marketlere yenildi.

Salihli Bakkallar Esnaf Odası Başkanı İsmail Ünlü, mahalle kültürünü yaşatan ve can çekişen bakkal esnafı, ekmek, sigara ve çikolata gibi küçük ürünleri satarak ayakta kalmaya çalıştığını söyledi. 65 yıllık bakkal bir babanın oğlu olduğunu vurgulayan Oda Başkanı Ünlü, kendisinin de 22 yıldır bakkallık mesleği ile uğraştığını vurguladı. Bakkal esnafına her türlü hizmeti vermek için 2005 yılında Bakkallar Esnaf Odası Başkanı seçildiğini anlatan Ünlü, "Esnafımıza her türlü hizmeti yapmak için elimizden gelen bütün imkanlarımızı kullandık. Maalesef ülkemizde olduğu gibi Salihli'de de açılan büyük marketler esnaf ve sanatkarımızın gün geçtikçe erimesine sebep oldu. Odamızın 2005 yılında bin 250 kayıtlı üyesi bulurken, maalesef bu sayı şu günlerde 850'ye kadar düştü. Bu da bize gösteriyor ki, küçük esnaf, bakkal amca yok olup gitmektedir." dedi.

"Gün bakkal amcaya sahip çıkma günüdür"

Bakkal esnafı olarak her zaman halkın yanında olduklarını belirten Ünlü, "Biz her zaman olduğu gibi, dünde nasılsa bugünde halkımızın, vatandaşlarımızın, müşterilerimizin iyi gününde, kötü gününde, düğününde, bayramında, gün geldi, çocuğunun harçlığında, gün geldi emanetçi olarak yanında olduk. Bakkal esnafımız var gücüyle halkımıza hizmet etmektedir. Halkımızdan isteğimiz, küçük esnaf ve sanatkara, bakkalına, bakkal amcasına sahip çıkmalarıdır. Alışverişlerini ulusal market zincirlerinden değil, düğününde, derneğinde, ihtiyacı olduğunda ekonomik anlamda harçlık istediğinde, esnafından nasıl gelip istiyorsa, alışverişini esnaftan yapmasıdır" diye konuştu.

"Parası yok diye geri çevirmedik"

"Her zaman olduğu gibi veresiye defterlerimiz halkımıza sonuna kadar açık" diyen Ünlü "Bakkal esnafı olarak hiçbir müşterimizi, hiçbir zaman parası olmadığı için veya kredi kartı olmadığı için geri çevirmedik, çevirmeyiz de. Muhakkak onun işini görüp, o günkü ihtiyacı karşılamıştır. Bizlerde halkımızdan alışveriş yaparak sahip çıkmalarını istiyoruz" dedi.

"Ayakta kalmaya çalışıyoruz"

35 yıldır bakkallık mesleği yaptığını belirten Şenol Uysal, "Bakkalın geliri ile eskiden 2 aileye bakıyordum. Kısacası bu meslekten 2 aile geçimini sağlıyordu. Şimdi market zincirlerinin çoğalmasından dolayı, 1 evi zor geçindiriyorum" dedi. Mahalle kültürünü sürdürdüğünü anlatan Uysal, pandemi dolayısıyla da sıkıntı çektiklerini, ayakta kalmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Şu an sadece ekmek, sigara ve ufak tefek çikolata türü şeyler satabiliyoruz. Mahalle halkımızın bize sahip çıkmasını, büyük marketlerin yerine, bizden alışveriş yapmalarını istiyoruz. Vatandaşlarımızdan beklentimiz bu yöndedir." şeklinde konuştu.

"Veresiye ve adres sorma geleneğimiz devam ediyor"

Pandemi döneminde işlerinin durgunluğundan bahseden bakkal Reşat Gür, "Eski işlerimizi mumla arıyoruz. Eskiden zincir marketler yoktu, işlerimiz daha iyiydi, yoğun oluyorduk. Özellikle Salihli'nin pazarı olduğu Çarşamba günleri işlerimizin yoğunluğundan oturmaya bile fırsat bulamadan, sürekli satış yapıyor idik. Büyük marketlerden dolayı işlerimiz çok düştü. Çünkü onlara karşı rekabet gücümüz azaldı. Durgunluk yaşıyoruz. Vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz" dedi. Baba mesleğini yaptığını belirten Halil Serin ise "Babamın sayesinde bu mesleği edindim. Halkımızdan büyük marketlerin yanında bizlerin ezilmesini sağlamak, bizlere destek çıkmalarını istiyoruz. Çünkü büyük marketlerde veresiye diye bir şey yok. Ama bakkallarda hala veresiye ve adres sorma geleneği devam ediyor" dedi.