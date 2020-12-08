Adını bile bilmediği şahıs, park halindeki aracını böyle parçaladı - Son Dakika

Adını bile bilmediği şahıs, park halindeki aracını böyle parçaladı

08.12.2020 12:07

Adını bile bilmediği şahıs, park halindeki aracını böyle parçaladı Park halindeki aracı parçaladı hiçbir şey olmamış gibi sitede dolaştı Tekme ve yumruklarla aracın önce aynasını sonra camını kırdı Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir şahıs, park halindeki araca saldırarak yumruk ve tekmelerle,...

Adını bile bilmediği şahıs, park halindeki aracını böyle parçaladı

Park halindeki aracı parçaladı hiçbir şey olmamış gibi sitede dolaştı

Tekme ve yumruklarla aracın önce aynasını sonra camını kırdı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir şahıs, park halindeki araca saldırarak yumruk ve tekmelerle, aracın yan aynası ile arka camını kırdı. Sitenin güvenlik kamerasından saldırı anlarını izleyen araç sahibi ise polise giderek adını bile bilmediği saldırgan hakkında şikayetçi oldu.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir sitede ikamet eden Hasan Kaymak, evde bulunduğu sırada kendisine gelen telefonla aracına zarar verildiğini öğrendi. Bunun üzerine aracının başına gelen Hasan Kaymak, aracının yan dikiz aynası ile arka camının kırıldığını ve kaportasında da zarar oluştuğunu gördü. Sitenin güvenlik kamerasını inceleyen Kaymak, daha önce sokakta gördüğü ve herhangi bir husumetinin bulunmadığı ismini dahi bilmediği bir şahıs tarafından aracının tekme ve yumruklarla zarar verildiğini tespit etti. Görüntüleri izleyince şaşkına dönen Kaymak, polis ekiplerini aralayarak şahıs hakkında şikayetçi oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, tutanak tutarak araca zarar veren şahıs hakkında inceleme başlattı.

"Olayı yapan şahısla herhangi bir husumetim veya oturup çay içmişliğimiz yok"

Olayı gerçekleştiren şahısla herhangi bir husumetinin olmadığını söyleyen Hasan Kaymak, "Geçtiğimiz hafta Pazartesi günü aracım sitenin önünde park halindeydi. Öğle vaktinden sonra aracıma fiziki bir saldırı olduğu haberi geldi. Beni aradılar ve olayı anlattılar. Aracımın başına gelince aynasının ve camının kırılmış vaziyette olduğunu gördüm. Olay yerine polis ekiplerini çağırdım ve site yönetiminden olayla ilgili güvenlik kamerası kayıtlarını istedim. Polis gelip tutanak tuttu ve olayla ilgili soruşturma başlattı. Aracıma verilen maddi hasarın kişiden her tülü sağlanmasını istiyorum. Kişi şahsen gördüğüm bir insan ama herhangi bir husumetim olmadı veya kendisiyle herhangi bir ortamda oturup konuşmuşluğumuz yok. Nasıl böyle bir olaya karıştı, aramızda husumet olmadığını bile bile anlamış değilim. Şahsın kendisini görüntülerden tespit ettim, açıkça yüzü görülüyor. Aracımın masraflarını gidermesini istiyorum. Var ise benimle de bir sorunu gelip bana söylesin. Her türlü mercilere başvursun, karakola gitsin. Ama bu şekilde gelip de park halindeki araca saldırması üzüntü verici bir durum" dedi.

Güvenlik kamerasında tekme ve yumruklar attığı görülüyor

Güvenlik kamerası görüntüleri izlendiğinde şahsın, araçların yanından yürüdüğü ve Hasan Kaymak'a ait aracın yanına geldiğinde aracın yan dikiz aynasına yumruklar attığı ve ardından arka camını tekmelediği ve aracın kaportasına zarar verdiği görülüyor. Daha sonra site içerisine giren şahıs, bir süre sitenin içerisinde dolaştıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi gözden kaybolduğu görülüyor.

Adını bile bilmediği şahıs, park halindeki aracını böyle parçaladı
Adını bile bilmediği şahıs, park halindeki aracını böyle parçaladı
Adını bile bilmediği şahıs, park halindeki aracını böyle parçaladı
Adını bile bilmediği şahıs, park halindeki aracını böyle parçaladı
Adını bile bilmediği şahıs, park halindeki aracını böyle parçaladı
Adını bile bilmediği şahıs, park halindeki aracını böyle parçaladı
Adını bile bilmediği şahıs, park halindeki aracını böyle parçaladı

Hasan Kaymak, Kastamonu, Polis, Tosya, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adını bile bilmediği şahıs, park halindeki aracını böyle parçaladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kartal'da 21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartmanı davasında istenen ceza belli oldu Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın oğlu, İsrail'in Arap karşıtı takımının yüzde 50 hissesini satın aldı Aynı kadından evlat sahibi oldular! 2 arkadaş, satıldığı iddia edilen kayıp çocuklarını arıyor Son dakika! Türkiye'de de kullanılacak Çin aşısı Sinovac yüzde 97 etkili çıktı Gülşah Saraçoğlu, eski sevgilisi Gökhan Göz'ün canlı yayınına girip küfürler savurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camisi'ne hat tablosu bağışladı Reynmen'in Melek isimli şarkısı 1 saatte 500 bin izlendi MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'un Demokrat Parti'ye geçeceği iddia edildi
Stüdyo karıştı! Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı, 12 kez Stüdyo karıştı! Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı, 12 kez "Haddinizi bileceksiniz" deyip canlı yayını terk etti         
11:49
Bir dönem kimsenin yüzüne bakmadığı cennet hurması, şimdilerde altınla yarışıyor Bir dönem kimsenin yüzüne bakmadığı cennet hurması, şimdilerde altınla yarışıyor         
11:29
Son Dakika! Vatandaşa ve esnafa kolaylık sağlayan kredi takip süresi uygulaması 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı Son Dakika! Vatandaşa ve esnafa kolaylık sağlayan kredi takip süresi uygulaması 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı         
11:14
Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tehdit etti: Ya yola geleceksin, ya da getirileceksin Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tehdit etti: Ya yola geleceksin, ya da getirileceksin         
11:07
İYİ Partili Bahadır Erdem canlı yayında Doğu Perinçek'e sert sözlerle yüklendi: Herkes haddini bilsin, otur aşağıya İYİ Partili Bahadır Erdem canlı yayında Doğu Perinçek'e sert sözlerle yüklendi: Herkes haddini bilsin, otur aşağıya         
10:47
Koronavirüse karşı ilk toplu aşılama bugün İngiltere'de başladı! 90 yaşındaki kadın tarihe geçti Koronavirüse karşı ilk toplu aşılama bugün İngiltere'de başladı! 90 yaşındaki kadın tarihe geçti         
10:38
Tehdit edilen doktor, hastasını bir öğrenciye burs verme şartı ile affetti Tehdit edilen doktor, hastasını bir öğrenciye burs verme şartı ile affetti         
10:24
Çin aşısıyla ilgili yöneltilen eleştiriler Bakan Koca'yı kızdırdı: Türkiye bu kadar zavallı mı? Çin aşısıyla ilgili yöneltilen eleştiriler Bakan Koca'yı kızdırdı: Türkiye bu kadar zavallı mı?         
10:07
CHP'yi sarsan taciz skandalının görüntüleri ortaya çıktı! Önce darp etti, sonra saçından tutup tuvalete götürdü CHP'yi sarsan taciz skandalının görüntüleri ortaya çıktı! Önce darp etti, sonra saçından tutup tuvalete götürdü         
09:52
Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti         
09:39
Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada         
09:33
Son Dakika! 136 milyon liralık Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri bugün başlıyor Son Dakika! 136 milyon liralık Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri bugün başlıyor         
09:33
Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti         
09:31
Korona aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin: 20 yıl içerisinde kanserle mücadelede devrim olacak Korona aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin: 20 yıl içerisinde kanserle mücadelede devrim olacak         
08:19
Bakan Soylu'dan ev toplanmalarıyla ilgili vali ve kaymakamlara kesin talimat: Müsaade edilmesin Bakan Soylu'dan ev toplanmalarıyla ilgili vali ve kaymakamlara kesin talimat: Müsaade edilmesin         
22:55
Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör, kocasını döverek öldürdü Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör, kocasını döverek öldürdü         
19:44
Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı         
17:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2020 12:36:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Adını bile bilmediği şahıs, park halindeki aracını böyle parçaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei