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Adını duyan sevince boğuldu

1 saat önce

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yaptırılacak olan Mersin Mezitli Emekli Toplu Konut Projesi'nin konut alma hakkı belirleme kura çekimi yapıldı.

Adını duyan sevince boğuldu, System.String[]
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yaptırılacak olan Mersin Mezitli Emekli Toplu Konut Projesi'nin konut alma hakkı belirleme kura çekimi yapıldı. 262 ev için 6 bin 518 kişinin başvurusu geçerli sayılırken, kura çekiminde heyecanlı anlar yaşandı. Adını duyanlar sevince boğulurken, kimi yanındaki eşine, çocuğuna, tanıdığına sarıldı kimi ise telefonla akrabalarını arayarak, sevinçli haberi verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından gerçekleştirilen Türkiye geneli 50 bin Konut Projesi kapsamında Mersin Mezitli Emekli Toplu Konut Projesi'nin konut alma hakkı belirleme kura çekimi yapıldı. Mersin 11. Noterliği denetiminde, Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekiminde heyecanlı anlar yaşandı. 262 evi için 6 bin 518 kişinin başvurusu geçerli sayılırken, binlerce kişi kura çekimini pür dikkat izledi. Adını duyanlar sevince boğulurken kimi yanındaki eşine, çocuğuna, tanıdığına sarıldı kimi ise telefonla akrabalarını arayarak, sevinçli haberi verdi. Kura çekiminde adı çıkan Pakize Ocak, çok sevinçli olduğunu belirterek, "Elim ayağım titriyor. Allah herkese kısmet etsin. Özellikle evi olmayıp, bizim gibi muhtaç olanlara nasip etsin. Buraya gelmeden umudum yoktu ancak şimdi çok mutluyum. Allah herkesten razı olsun. Adımı duyunca şok oldum. 30 senedir kiradayım. İnşallah ilk evim olacak" dedi.

Ümmühan Karaoğlan ise çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Herkese teşekkür ediyorum. Çok umutluydum. Sabaha kadar Allah'ıma dua ettim, yatmadım. Adımı duyunca çok sevindim. Evim olmuştu ama sattım ama ilk evim sayılır. 20 senedir kirada oturuyordum" diye konuştu.

Sıdıka Erbasan da evlerinin daha önce olmadığını kaydederek, "Çok mutluyuz. 15 yıldır kirada oturuyoruz. Çok dua etmiştim. Allah'ım dualarımı kabul etti. Allah'ım içinde sağlıkla oturmayı nasip etsin. Bizim gibi gerçekten ihtiyacı olan herkese çıksın" ifadelerini kullandı.

Emine Aşama, çok mutlu ve heyecanlı olduğunun altını çizerek, "Allah razı olsun. Cumhurbaşkanım sizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. 40 yıldır kiradayım. Hiç evim olmadı. İlk evim olacak. Adımı duyunca çok mutlu oldum ve çok heyecanlandım" şeklinde konuştu. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:07 Kaynak: İHA
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