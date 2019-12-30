Adını Fatih'in verdiği köy, adına yakışır konseptle öne çıkacak - Son Dakika
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Adını Fatih'in verdiği köy, adına yakışır konseptle öne çıkacak

6 saat önce

Fatih Sultan Mehmet'in adını verdiği Osmanlı köyünde turizmi geliştirmek amacıyla "Osmanlı Otağ Köy Cazibe Merkezi" kurulacak.

Fatih Sultan Mehmet'in adını verdiği Osmanlı köyünde turizmi geliştirmek amacıyla "Osmanlı Otağ Köy Cazibe Merkezi" kurulacak.

Edirne Özel İdaresi'nin Osmanlı köyünde turizmi geliştirmek amacıyla hazırladığı "Osmanlı Otağ Köy Cazibe Merkezi" projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Trakya Kalkınma Ajansınca onaylandı. Edirne İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Alaaddin Uğur, İl Özel İdaresi toplantı salonunda düzenlediği proje tanıtım toplantısında proje ekibinin oluşturulduğunu ve tahsis işlemlerinin tamamlandığını söyledi.

Bütçesi 1 milyon 293 bin lira olan projenin inşaatının 15 ayda tamamlanacağını belirten Uğur, proje içerisinde 1 otağ çadır restoran, Osmanlı tuğralı giriş kapısı, 10 satış reyonu, 100 metrekare Osmanlı konsept parkı, kamelyalar, peyzaj ve yürüyüş alanları ile otopark bulunacağını belirtti.

Projeyle Osmanlı konseptinde gastronomi turizm cazibe merkezi oluşturarak, bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmak istediklerini ifade eden Uğur, "Osmanlı köyünde yerli ve yabancı turistler için yeni bir destinasyon oluşturarak Osmanlı kültürünü canlandırarak bölgede kültür ve turizminin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Köyün ismiyle uyumlu bir proje olacağını düşünüyoruz." dedi.

Uğur, kırsal üretimin de yapıldığı köyde oluşturacakları satış reyonlarını köylülere tahsis edeceklerini, otağ çadırının da restoran olarak kullanılacağını söyledi.

-Köy köfte turizmiyle de öne çıkıyor

Edirne'ye 31 kilometre uzaklıkta ve Havsa ilçesine bağlı, 1677 yılında kurulan "Osmanlı" köyü, son yıllarda meşhur lezzeti kendine has köftesiyle dikkati çekiyor. Yol kenarına kurulu ve TEM otoban bağlantılı köy, coğrafi özelliğini de bir anlamda girişimci köylüler sayesinde katma değere dönüştürdü. Seyyar köfte arabasıyla başlanan lezzet yolculuğunda gelen talepler köy sakinlerini lokanta açmaya itti. 1500'e yakın nüfuslu köyde, köfte yemeye gelen yüzlerce kişiye hizmet veren 2 köfte salonu var. Ayrıca köfte, sucuk ve et ürünlerini almak isteyenler için de kasaplar peşi sıra açıldı.

Köfteden önce has zeytinyağlı salata, köy ekmeği ve acı sosun ikram edildiği köfte salonlarına hafta sonları Edirne'nin yanı sıra Kırklareli ve Tekirdağ gibi yakın illerin yanı sıra İstanbul'dan da lezzeti tatmaya gelenler var.

Adını Fatih'in verdiği köy, adına yakışır konseptle öne çıkacak

Fatih Sultan Mehmet, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:35 Kaynak: AA
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