ADINI KÖMÜRÜ BULAN UZUN MEHMET'TEN ALAN KENTİN EN BÜYÜK CAMİSİ TAMAMLANDI - Son Dakika

ADINI KÖMÜRÜ BULAN UZUN MEHMET'TEN ALAN KENTİN EN BÜYÜK CAMİSİ TAMAMLANDI

14.05.2021 11:16

ZONGULDAK'ta, 1,5 yıl önce inşaatına başlanan 6 bin kişilik cami tamamlandı.

ZONGULDAK'ta, 1,5 yıl önce inşaatına başlanan 6 bin kişilik cami tamamlandı. Adını, taş kömürünü bulan Uzun Mehmet'ten alan cami, mihrap cephesinde mermere işlenen kömür ile yazılan Arapça 'Ya Allah' yazısıyla öne çıkıyor.

Milli Egemenlik Caddesi TIR Parkı mevkisinde temeli 23 Mart 2018'de atılan Uzun Mehmet Camii inşaatı, yaşanan bazı sorunlar nedeniyle durdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 1,5 yıl önce tekrar ihale eden cami inşaatı, tamamlandı. Peyzaj çalışmaları sona gelinen caminin son olarak avizeleri yerleştirildi. Ses denemeleri yapılan camide, geçen hafta işçiler tarafından cuma namazı kılındı. 71 metre yüksekliğinde 4 minare ve 41 metre kubbe yüksekliği bulunan caminin altında ayrıca 200 araçlık otopark bulunuyor. 12 bin metrekare olan proje alanının, 2 bin 500 metrekarelik cami bölümünün yanında diğer bölümlerine çocuk parkları, gezi ve bisiklet yolu, basketbol sahası gibi sosyal alanlar yapıldı. Adını, 1829 yılında taş kömürünü bulunan Uzun Mehmet'ten alan cami, sahil kenarındaki sosyal donatılarıyla şimdiden kentin simgesi oldu.

MERMER ÜZERİNE KÖMÜRLE İŞLENEN 'YA ALLAH' YAZISI DİKKAT ÇEKİYOR

Yüklenici firmanın şantiye şefi Ömer Barut, 1,5 yıl önce başladıkları projeyi tamamlamak üzere olduklarını ifade etti. Cami inşaatının bittiğini, sosyal alanlardaki son çalışmaları yaptıklarını anlatan Barut, İlk günden beri yoğun tempoyla çalışıyoruz. En son peyzaj ve toparlama işlerimiz kaldı. Aksilik olmazsa 21 Mayıs'ta açılış planlanıyor. 6 bin kişilik bir kapasitesi var camimizin. 200 araçlık otopark ve etraftaki park bahçe oyun alanlarıyla birlikte komple sona gelmiş bulunmaktayız. Camimizin cephesin ya Allah yazılı bölümde, Zonguldak'tan gönderilen kömür mermerin içine işlenerek cepheye yerleştirildi. Mihrap cephesinde bu yazı. Toplam 4 minaremiz mevcut. 71 metre yüksekliğinde. Kubbe yüksekliğimiz 41 metre civarında. Bu camiyi en önemli, anlamlı kılan 'Ya Allah' yazan kısım. Burası camimize güzel bir özellik katmış oldu dedi.

ADINI KÖMÜRÜ BULAN UZUN MEHMET'TEN ALAN KENTİN EN BÜYÜK CAMİSİ TAMAMLANDI
ADINI KÖMÜRÜ BULAN UZUN MEHMET'TEN ALAN KENTİN EN BÜYÜK CAMİSİ TAMAMLANDI
ADINI KÖMÜRÜ BULAN UZUN MEHMET'TEN ALAN KENTİN EN BÜYÜK CAMİSİ TAMAMLANDI
ADINI KÖMÜRÜ BULAN UZUN MEHMET'TEN ALAN KENTİN EN BÜYÜK CAMİSİ TAMAMLANDI
ADINI KÖMÜRÜ BULAN UZUN MEHMET'TEN ALAN KENTİN EN BÜYÜK CAMİSİ TAMAMLANDI
ADINI KÖMÜRÜ BULAN UZUN MEHMET'TEN ALAN KENTİN EN BÜYÜK CAMİSİ TAMAMLANDI
ADINI KÖMÜRÜ BULAN UZUN MEHMET'TEN ALAN KENTİN EN BÜYÜK CAMİSİ TAMAMLANDI
ADINI KÖMÜRÜ BULAN UZUN MEHMET'TEN ALAN KENTİN EN BÜYÜK CAMİSİ TAMAMLANDI
ADINI KÖMÜRÜ BULAN UZUN MEHMET'TEN ALAN KENTİN EN BÜYÜK CAMİSİ TAMAMLANDI
ADINI KÖMÜRÜ BULAN UZUN MEHMET'TEN ALAN KENTİN EN BÜYÜK CAMİSİ TAMAMLANDI
ADINI KÖMÜRÜ BULAN UZUN MEHMET'TEN ALAN KENTİN EN BÜYÜK CAMİSİ TAMAMLANDI
ADINI KÖMÜRÜ BULAN UZUN MEHMET'TEN ALAN KENTİN EN BÜYÜK CAMİSİ TAMAMLANDI
ADINI KÖMÜRÜ BULAN UZUN MEHMET'TEN ALAN KENTİN EN BÜYÜK CAMİSİ TAMAMLANDI
ADINI KÖMÜRÜ BULAN UZUN MEHMET'TEN ALAN KENTİN EN BÜYÜK CAMİSİ TAMAMLANDI
ADINI KÖMÜRÜ BULAN UZUN MEHMET'TEN ALAN KENTİN EN BÜYÜK CAMİSİ TAMAMLANDI

Zonguldak, Arapça, Kömür, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADINI KÖMÜRÜ BULAN UZUN MEHMET'TEN ALAN KENTİN EN BÜYÜK CAMİSİ TAMAMLANDI - Son Dakika


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