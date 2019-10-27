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Son Dakika Güncel Adını sosyal medya takipçileri belirledi

Adını sosyal medya takipçileri belirledi

1 saat önce

Altınköy Açık Hava Müzesinde dünyaya gelen sıpanın ismini sosyal medya takipçileri belirledi.

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Altınköy Açık Hava Müzesinde dünyaya gelen sıpanın ismini sosyal medya takipçileri belirledi.

Altındağ Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, çeşitli türden çok sayıda hayvana ev sahipliği yapan Altınköy Açık Hava Müzesinde geçen günlerde bir sıpa dünyaya geldi.

Sıpanın isminin ne olacağı sosyal medyada açılan başlık ile vatandaşlara soruldu.

Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine sıpanın ismi "Kadife" olarak belirlendi.

Doğal yapısı özenle korunan Altınköy'de hayatını sürdürecek minik Kadife, yeni yuvasına hızla uyum sağladı.

Altındağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 01:54 Kaynak: AA
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