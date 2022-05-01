ADINI TAŞIDIĞI ŞEHİT DAYISININ MEZARINI SULAYIP KARANFİL BIRAKTI - Son Dakika
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ADINI TAŞIDIĞI ŞEHİT DAYISININ MEZARINI SULAYIP KARANFİL BIRAKTI

01.05.2022 14:20

ANTALYA'da Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikte duygu dolu anlar yaşandı.

ANTALYA'da Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikte duygu dolu anlar yaşandı. 4 yaşındaki Serkan Kılınç, adını aldığı şehit dayısı Serkan Çölkesen'in mezarını sulayıp karanfil bıraktı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Uncalı Mezarlığı'nda ve Antalya Garnizon Şehitliği'nde Ramazan Bayramı arifesinde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Yakınlarını kaybeden vatandaşlar ve şehit yakınları, arife günü mezarlığa gelerek dua etti. Vatandaşlar hem mezarların bakımını yaptı hem dua etti. Uncalı Mezarlığı içerisinde bulunan şehitlikte, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından program düzenledi. Programa İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve eşi Selda Ulucan'ın yanı sıra, şehit aileleri ile yakınları katıldı. Şehitlikte duygu dolu anlar yaşandı.

ŞEHİT KARDEŞİNİN İSMİNİ OĞLUNDA YAŞATIYOR

2015 yılında şehit olan Serkan Çölkesen'in ailesi de İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği programa katıldı. Şehidin ablası Bağdat Çölkesen Kılınç, şehit kardeşinin adını yaşatmak için büyük oğluna onun adını verdiğini anlattı. Şehit dayısı Serkan Çölkesen için şehitlikteki programda dua eden Serkan Kılınç ve 2 yaşındaki kardeşi Furkan'a, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan hediye ve bayram harçlığı verdi. Dua okunmasının ardından şehitlikteki tüm mezarlara karanfil bırakıldı. Serkan Kılınç ise şehit dayısının mezarını sulayıp karanfil bıraktı.

ADINI TAŞIDIĞI ŞEHİT DAYISININ MEZARINI SULAYIP KARANFİL BIRAKTI
ADINI TAŞIDIĞI ŞEHİT DAYISININ MEZARINI SULAYIP KARANFİL BIRAKTI
ADINI TAŞIDIĞI ŞEHİT DAYISININ MEZARINI SULAYIP KARANFİL BIRAKTI
ADINI TAŞIDIĞI ŞEHİT DAYISININ MEZARINI SULAYIP KARANFİL BIRAKTI
ADINI TAŞIDIĞI ŞEHİT DAYISININ MEZARINI SULAYIP KARANFİL BIRAKTI
ADINI TAŞIDIĞI ŞEHİT DAYISININ MEZARINI SULAYIP KARANFİL BIRAKTI
ADINI TAŞIDIĞI ŞEHİT DAYISININ MEZARINI SULAYIP KARANFİL BIRAKTI
ADINI TAŞIDIĞI ŞEHİT DAYISININ MEZARINI SULAYIP KARANFİL BIRAKTI
ADINI TAŞIDIĞI ŞEHİT DAYISININ MEZARINI SULAYIP KARANFİL BIRAKTI
ADINI TAŞIDIĞI ŞEHİT DAYISININ MEZARINI SULAYIP KARANFİL BIRAKTI
ADINI TAŞIDIĞI ŞEHİT DAYISININ MEZARINI SULAYIP KARANFİL BIRAKTI

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Son dakika haberi: Ramazan Bayramı öncesi şehit mezarlarına karanfil bırakıldı Son dakika haberi: Ramazan Bayramı öncesi şehit mezarlarına karanfil bırakıldı Ramazan Bayramı öncesi şehit mezarlarına karanfil bırakıldı Ramazan Bayramı öncesi şehit mezarlarına karanfil bırakıldı

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ADINI TAŞIDIĞI ŞEHİT DAYISININ MEZARINI SULAYIP KARANFİL BIRAKTI - Son Dakika
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