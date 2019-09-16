Son Dakika Haberleri: Adını taşıyan torununun öldürdüğü dede toprağa verildi
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Adını taşıyan torununun öldürdüğü dede toprağa verildi

13 dakika önce

SAKARYA'nın Karapürçek ilçesinde kendisiyle aynı adı taşıyan torunu Sadık G. (25) tarafından bıçaklanarak öldürülen Sadık Kazancı (85) toprağa verildi.

Adını taşıyan torununun öldürdüğü dede toprağa verildi, System.String[]

SAKARYA'nın Karapürçek ilçesinde kendisiyle aynı adı taşıyan torunu Sadık G. (25) tarafından bıçaklanarak öldürülen Sadık Kazancı (85) toprağa verildi.

Karapürçek Meşepınar Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda Sadık G.  ile dedesi Sadık Kazancı arasında tartışma çıktı. Sadık G., para isteğine olumsuz yanıt veren dedesi Sadık Kazancı'yı bıçaklayarak öldürdü. Sadık G. olayın ardından jandarmaya giderek teslim oldu. Sadık G.'nin jandarmadaki sorgusu devam ederken, Sadık Kazancı'nın cenazesi bugün Meşepınar Mahallesi Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Karapürçek, Kazancı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:47 Kaynak: DHA
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