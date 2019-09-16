Adını taşıyan torununun öldürdüğü dede toprağa verildi (2)
40 dakika önce
TUTUKLANDISakarya'nın Karapürçek ilçesinde, adını taşıdığı dedesi Sadık Kazancı'yı bıçaklayarak, öldüren Sadık Güngör, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:02 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde, adını taşıdığı dedesi Sadık Kazancı'yı bıçaklayarak, öldüren Sadık Güngör, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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