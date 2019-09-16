Son Dakika Haberleri: Adını taşıyan torununun öldürdüğü dede toprağa verildi (2)
Son Dakika Güncel Haber

Adını taşıyan torununun öldürdüğü dede toprağa verildi (2)

40 dakika önce

TUTUKLANDISakarya'nın Karapürçek ilçesinde, adını taşıdığı dedesi Sadık Kazancı'yı bıçaklayarak, öldüren Sadık Güngör, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adını taşıyan torununun öldürdüğü dede toprağa verildi (2), System.String[]

TUTUKLANDI
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde, adını taşıdığı dedesi Sadık Kazancı'yı bıçaklayarak, öldüren Sadık Güngör, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Karapürçek, Sakarya, Kazancı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öldürdü, kaçtı, sosyal medyadan bu mesajı paylaştı: Şimdi seni ne kadar çok sevdiğimi anlamışsındır
Yazar Aşkım Kapışmak, çocukken babasından şiddet gördüğünü itiraf etti Tarık akan ölümünün 3'üncü yılında mezarı başında anıldı Tarık Akan ölümünün 3'üncü yılında mezarı başında anıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 16:42:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adını taşıyan torununun öldürdüğü dede toprağa verildi (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]