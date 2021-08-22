Adının Fenerbahçe ile anılması yetti! 23 maçtır gole hasret kalan Dembele, 20 dakikada 2 gol attı

Çekimde göğsü açılan Çağla, bir de bu anları fark etmeden Instagram'da paylaştı

Sarı-Lacivertliler için şu sıralar sıkça yazılan Moussa Dembele, gol orucunu bozdu. 23 maçtır gole hasret kalan 26 yaşındaki forvet, Lyon'un Clermont ile oynadığı karşılaşmada 20 dakikada iki gol birden kaydetti.

SAHANIN YILDIZI

İlk yarısı 3-1 biten karşılaşmada Dembele, 45 dakikanın yıldızıydı. 5 ve 21'de sahneye çıkan Dembele, attığı goller dışında takımını hücumda tutması, rakip savunmayı yıpratmasıyla oldukça dikkat çekti. Dembele'nin bu performansından sonra gönderilip gönderilmeyeceği merak konusu oldu.