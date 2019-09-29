Son Dakika Haberleri: "Adının kötüye çıkarılmasını izin vermeyiz"
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"Adının kötüye çıkarılmasını izin vermeyiz"

19 dakika önce

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Osmanlı Sokağı'nı gezerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Osmanlı Sokağı'nı gezerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Dükkanları gezip esnafla sohbet eden Başkan Yalçın, girdiği bir kafede esnafın, Osmanlı Sokağı ile ilgili olumsuz açıklamalar yapan KTO üyesi hakkındaki şikayetleriyle karşılaştı.


Yıllardır alınlarının akıyla iş yaptıklarını ve sokakta bahsi geçen şekilde bir olumsuzluk yaşanmadığına vurgu yapan esnaflar, kişinin iddialarını ispatlamak zorunda olduğunu aksi takdirde istifa etmesi gerektiğini ifade etti.


Bunun üzerine kısa bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da Osmanlı Sokağı'nın açıldığı günden beri hem zabıta hem de polis tarafından sürekli denetim altında tutulduğuna dikkat çekti.


Osmanlı Sokağı'nın gerek Talas'ın gerekse de Kayseri'nin en aktif sosyal yaşam alanlarından birisi olduğuna vurgu yapan Başkan Yalçın, buranın adının kötüye çıkartılmasına izin vermeyeceklerini de sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Mustafa Yalçın, Talas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 02:48 Kaynak: İHA
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