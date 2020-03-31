'Adınız cinayete karıştı' diyerek, yaşlı kadının 250 bin liralık altınını dolandırdılar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 'Adınız cinayete karıştı' diyerek, yaşlı kadının 250 bin liralık altınını dolandırdılar - Son Dakika

'Adınız cinayete karıştı' diyerek, yaşlı kadının 250 bin liralık altınını dolandırdılar

6 saat önce

Antalya'da 72 yaşındaki kadın, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılara 250 bin lira değerindeki altınlarını kaptırdı.

'Adınız cinayete karıştı' diyerek, yaşlı kadının 250 bin liralık altınını dolandırdılar, System.String[]

Antalya'da 72 yaşındaki kadın, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılara 250 bin lira değerindeki altınlarını kaptırdı. Telefondaki şahsın Manavgat'ta işlenen cinayete kendi adının karıştığını söylemesi üzerine ne yapacağını şaşıran yaşlı kadın, sokağa çıkma yasağını da ihlal ederek altınların bulunduğu diğer evine gidip 250 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını kendi eliyle teslim etti. Polis güvenlik kameralarından eşkalini tespit ettiği dolandırıcıları arıyor.


Olay, Manavgat Aşağı Hisar Mahallesi Güllük Caddesi'nde meydana geldi. Kızıyla birlikte Eski Hisar Mahallesi çevreyolu üzerindeki evinde yaşayan 72 yaşındaki Düriye Mecitoğlu, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıların oyununa geldi.


Telefonda, Manavgat'ta işlenen cinayete adının karıştığının söylenmesi üzerine ne yapacağını şaşıran ve korkudan kimseye bir şey söyleyemeyen yaşlı kadın telefonda söylenilenleri harfiyen yerine getirdi ve dolandırıcılara 250 bin lira değerindeki altınlarını kendi elleriyle teslim etti.


Saat 11.00 sıralarında gelen telefonun ardından kızına da bir şey söylemeden Aşağı Hisar Mahallesi'nde bulunan ve altınlarının olduğu diğer evine gelen Düriye Mecitoğlu, eve gelen üzerinde kapüşonlu mont bulunan maskeli şahsa altınlarını teslim etti. Akşama kadar sürekli telefon açılarak oyalanan yaşlı kadın, akşam dolandırıldığını anlayınca olayı ilk olarak oğluna anlattı. Oğlunun haber vermesi üzerine olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaşlı kadından olay hakkında bilgi aldı ve dolandırıcının eve gerip çıkışını gören kamera görüntülerini izledi. Kameralardan birisinde maskeli dolandırıcının eve girip altınları aldıktan sonra koşarak uzaklaşmasını gösterirken, bir başka kamerada ise dolandırıcının bir başka kişiyle evin yan tarafına gelmesi ve bir süre çevreyi gözetlemesi görülüyor. Olayın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dolandırıcıların bulunması için çalışma başlatıldı.


"Çok korktum kimseye söyleyemedim"


Saat 11.00 sıralarında telefonunun çaldığını belirten Mecitoğlu, telefondaki kişinin kendisini savcı olarak tanıttığını, Manavgat'ta dün gece bir cinayet işlendiğini, kimliğinin orada bulunduğunu, cinayeti işleyen kişilerin ölen şahsın altınlarını çaldığını belirterek evinde altını olup olmadığını sorduğunu söyledi. Mecitoğlu, "Ben de olduğunu söyledim. Bana evdeki altınlarla çalınan altınların karşılaştırmasını yapacaklarını, eve gelecek kişiye altınları vermemi söylediler. Ben de altınların diğer evimde olduğunu söyledim. Saat 13.00 sıralarında diğer evime gittim ve kapısı çaldı. Gelen kişi daha önce söylenen parolayı söyledi. İçeri girip altınların masa üzerinde telefonla fotoğraflarını çekti. Daha sonra benden torba istedi ve altınları kendi elimle teslim ettim. İncelemenin ardından bir süre sonra altınlarımı geri getireceklerini söylediler. Sürekli beni arayıp durdular. Akşam olunca ben arayan numarayı aradım. Bana incelemeyi yapacak kişinin gelmediğini sabah saat 09.00 gibi incelemenin yapılacağını ve altınları geri getireceklerini söyledi. Daha sonra telefonla ulaşamayınca dolandırıldığımı anladım" dedi.


Dolandırıcılar yaşlı kadının aralarında 5'i 1 yerde, cumhuriyet altını, yarım ve çeyrek altın, çok sayıda bileziğinin bulunduğu değerinin 250 bin lira dolaylarında olduğu altınını çaldıkları belirlendi. - ANTALYA

Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 02:22 Kaynak: İHA

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