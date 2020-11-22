'ADINIZ FETÖ SORUŞTURMASINA KARIŞTI' DİYEREK VATANDAŞLARI DOLANDIRAN İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika

İstanbul 'da 4 farklı ilçede 'FETÖ soruşturmalarında isminiz geçti. Elinizdeki para ve ziynet eşyaları incelemek üzere evinize gelecek polise verin' diyerek vatandaşları dolandıran iki Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Bayrampaşa, Beylikdüzü ve Fatih'te gerçekleşen 4 farklı olayda, kendisini polis-savcı olarak tanıtan şüphelilerin vatandaşları arayarak 'FETÖ soruşturmalarında isminiz geçti. Elinizdeki para ve ziynet eşyaları incelemek üzere evinize gelecek olan polis verin' talimatı vererek vatandaşların dolandırıldığı yönünde ihbar aldı.

Polis ekipleri yapılan araştırmalarda şüphelilerin para veya altın alacakları eve taksi ile geldiklerini belirleyerek, taksi kamera görüntülerini inceledi. Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda kişilerin Suriye uyruklu Alaa H. (30) ve Amir D. (32) oldukları tespit edildi. 19 Kasım günü şüphelileri yakalayan polis ekipleri, şüphelilerin evinde yapılan aramada çok sayıda para ve ziynet eşyası ele geçirdi. Ayrıca şüpheli Alaa H.'nin 'Dolandırıcılık' suçundan 2 ayrı aranma kaydı olduğu öğrenilirken, Alaa H.'nin 2019 yılında Eyüpsultan ve Bayrampaşa ilçelerinde meydana gelen 2 ayrı olayda da aynı suçtan arandığı tespit edildi.

TUTUKLANDILAR

Yakalanan iki şüpheli, sevk edildikleri mahkemece 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda ele geçirilen çok sayıda döviz ve Türk Lirası Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

- İstanbul