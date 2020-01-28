Adis Jahovic ameliyat oldu, sahalara dönüşü 4-6 hafta! - Son Dakika
Son Dakika Spor Adis Jahovic ameliyat oldu, sahalara dönüşü 4-6 hafta! - Son Dakika Spor

Adis Jahovic ameliyat oldu, sahalara dönüşü 4-6 hafta!

6 saat önce

Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor'un deplasmanda Denizlispor'u 3-0 mağlup ettiği mücadelede sakatlanarak oyuna devam edemeyen Jahovic; Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ömer Özkan ve Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr.

Adis Jahovic ameliyat oldu, sahalara dönüşü 4-6 hafta!, System.String[]

Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor'un deplasmanda Denizlispor'u 3-0 mağlup ettiği mücadelede sakatlanarak oyuna devam edemeyen Jahovic; Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ömer Özkan ve Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mahmut Akyüz tarafından yapılan tetkikler sonucu elmacık kemiğinden ameliyat edildi.


Başarılı futbolcunun 2 hafta sonra düz koşulara başlayabileceği belirtilirken, sahalara dönüşünün ise 4-6 hafta arasında olması öngörüldü.


Memorial Antalya Hastanesi'nde tedavisi süren Adis Jahovic'i, Başkan Ali Şafak Öztürk ve Genel Menajer Servet Çavuşoğlu da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.


Adis Jahovic'in Göztepe günleri... Kafa tenisi oynarken...


Denizlispor, Antalyaspor, Plastik, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:08 
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