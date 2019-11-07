Son Dakika Haberleri: Adis Jahovic, ilk kez Göztepe'ye rakip olacak!
Son Dakika Spor Adis Jahovic, ilk kez Göztepe'ye rakip olacak!

Adis Jahovic, ilk kez Göztepe'ye rakip olacak!

6 saat önce

Göz-Göz'e 2016-17 sezonunda 1. Lig'de transfer olup attığı 21 golle sarı-kırmızılıların 14 yıl sonra Süper Lig'e dönmesine büyük katkı sağlayan Makedon forvet, gollerine Süper Lig'de devam etti.

Adis Jahovic, ilk kez Göztepe'ye rakip olacak!, System.String[]

Göz-Göz'e 2016-17 sezonunda 1. Lig'de transfer olup attığı 21 golle sarı-kırmızılıların 14 yıl sonra Süper Lig'e dönmesine büyük katkı sağlayan Makedon forvet, gollerine Süper Lig'de devam etti.


2017-18 sezonunun ilk yarısında Süper Lig'de Göztepe formasıyla 14 gol atarak devrede toplanan 30 puana büyük katkı yapan Jahovic, ara transfer döneminde Konyaspor'a satıldı.


O dönem Jahovic'in ücretine zam istemesi, yeni sözleşme imzalamaya yanaşmaması tartışmalar yarattı.


Göztepe'den ayrıldıktan sonra dönemin teknik patronu Tamer Tuna'yla telefonla arama polemiği yaşayan yıldız futbolcu, bir daha İzmir'de maça çıkmadı.


Konyaspor'da 2017-18 sezonunun ikinci yarısında Konya'da oynanan maçta Göztepe'ye karşı son 27 dakikada forma giyen Jahovic, geçen sezon iki takım arasında ilk yarıda İzmir'de oynanması gereken maç öncesi Türkiye Kupası'nda kırmızı kart gördüğü için oynamadı. Jahovic, Konya'daki rövanşta ise 90 dakika sahada kaldı.


Bu sezon sakatlık ve cezası olmayan Jahovic, pazar günü ilk kez Göztepe taraftarının önüne rakip olarak çıkacak.


Jahovic, bu yıl Süper Lig'de 10 maçta attığı 9 golle krallık yarışında Alanyasporlu Cisse'yle birlikte zirvede yer alıyor.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Konyaspor, İzmir, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:45 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


6-0'lık maç sonrası Roberto Carlos'tan Falcao sözleri: Büyük bir golcü
İzlanda Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu! Galatasaray'da devre arasında ilk yolcu Younes Belhanda! Jan Olde Riekerink, Cape Town City'nin yeni hocası oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 19:40:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adis Jahovic, ilk kez Göztepe'ye rakip olacak!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]