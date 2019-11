Adis Jahovic: Maçtan sonra her zamanki gibi her şey halloldu

"Maça kötü başladık"

"Saydığım 4-5 kişi, krallık yarışını götürecek gibime geliyor"

Olgucan KALKAN - Sezer AFŞAR/ - Adis Jahovic, "Maça kötü başladık ancak ikinci yarı gerçek bir Malatyaspor gibi sahaya çıktık. Kırmızı kartın ardından Kasımpaşa gibi takımlara karşı skoru korumak zor" dedi.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Kasımpaşa sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

VEYSEL SARI İLE JAHOVIC ARASINDA GERGİNLİK

İki takım oyuncularından Veysel Sarı ve Adis Jahovic'in saha içinde yaşadığı gerginlik, soyunma odasına da yansıdı. Mücadelede bitiş düdüğünün çalmasının ardından Kasımpaşalı futbolcu Veysel Sarı'nın konuk ekibin soyunma odasına gittiği ve Jahovic ile sahada yaşadığı tartışmanın arbedeye dönüştüğü bildirildi. Soyunma odasında yaşanan gerginliğin iki takımın teknik heyetinin, güvenlik görevlilerinin ve polisin araya girmesiyle son bulduğu öğrenildi.

"MAÇTAN SONRA HER ŞEY HALLOLDU"

Karşılaşmanın ardından BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Makedon golcüsü Adis Jahovic basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Böyle maçlarda gerginliklerin yaşanabileceğini ifade eden tecrübeli golcü, "Her maçtan sonraki gibi her şey halloldu. Olay yatıştı, Her zaman stres, herkes kazanmak istiyor. Skor 2-2'ye geldikten sonra biraz konuşuldu sonra bir şey olmadı. Bir problem yok" diye konuştu.

"MAÇA KÖTÜ BAŞLADIK"

Maça kötü başladıklarını ifade eden Jahovic, "İlk yarı iyi oynamadık, Kasımpaşa daha baskılı başladı. İkinci yarı gerçek bir Malatyaspor gibi sahaya çıktık skoru da lehimize çevirdik. Özellikle kırmızı kartın ardından Kasımpaşa gibi bir takıma karşı skoru korumak zor. Bugün 2-2'lik sonuç, olması gereken bir sonuçtu belki de" ifadelerini kullandı.

"SAYDIĞIM 4-5 KİŞİ KRALLIK YARIŞINI GÖTÜRECEK GİBİME GELİYOR"

Süper Lig'de golcüler arasında yaşanan yarış hakkında da konuşan Jahovic, "Şu anda Cisse'nin performansı iyi. Vedat Muriç'in o performansı yakalamasını bekliyor herkes. Tabii ki o da bu yarışın içine katılacak. Sörloth'un durumu nasıl olur bilmiyorum. Saydığım 4-5 isim zirvede olacak ve yarışı böyle götürecek gibime geliyor" şeklinde konuştu.

