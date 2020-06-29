Adis Jahovic penaltılarla gol krallığı yarışını sürdürüyor! - Son Dakika

Adis Jahovic penaltılarla gol krallığı yarışını sürdürüyor!

Ara transfer döneminde BtcTurk Yeni Malatyaspor'dan transfer edilen 33 yaşındaki futbolcu, kırmızı-beyazlıların ligin 29. haftasında Gaziantep FK ile oynadığı maçta 88. dakikada penaltıdan kaydettiği golle skoru 1-1'e getirerek, takımının bir puan almasında önemli rol oynadı.

Ara transfer döneminde BtcTurk Yeni Malatyaspor'dan transfer edilen 33 yaşındaki futbolcu, kırmızı-beyazlıların ligin 29. haftasında Gaziantep FK ile oynadığı maçta 88. dakikada penaltıdan kaydettiği golle skoru 1-1'e getirerek, takımının bir puan almasında önemli rol oynadı.

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"Gol krallığı" yarışında 15 golle üçüncü sırada yer alan Adis Jahovic, Gaziantep deplasmanında Antalyaspor formasıyla 4. golüne ulaştı.


Takımının 3-1 kazandığı 28. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor'a karşı da penaltıdan bir gol atan Makedon golcü, 5 haftalık suskunluğunu bozmuştu.


Jahovic, Antalyaspor'un üst üste iki haftada kazandığı 2 penaltı atışının 2'sini de gole çevirmeyi başardı.


Antalyaspor'daki karnesi


Jahovic, Süper Lig'in 19. haftasında 3-0 kazandıkları Yukatel Denizlispor karşılaşmasında ilk kez formasını giydiği Antalyaspor'u 1-0 öne geçirdiği golü kaydettikten 17 dakika sonra, hava topu mücadelesinde başına aldığı darbe sonrası sakatlanmıştı.


Ambulans helikopterle Antalya'da nakledildiği hastanede operasyon geçiren Adis Jahovic'in, kafatasındaki kırık nedeniyle 4 ile 6 hafta arası sahalardan uzak kalması beklenirken, golcü futbolcu doktor izniyle Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında sahaya dönmüştü.


Jahovic, özel maskeyle 90 dakika mücadele etmiş ve takımının 3-1 kazandığı bu maçta kırmızı-beyazlı formayla ikinci golüne imza atmıştı.


Sakatlığına rağmen oynama isteğiyle taraftarın saygısını kazanan golcü futbolcu, bugüne kadar Antalyaspor'un 9 lig maçında 752 dakika mücadele verdi ve takımının kazandığı 6 galibiyet ve 3 beraberlikle yenilgi yaşamadı.


Yeni Malatyaspor, Antalyaspor, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 14:55 

Son Dakika Spor Adis Jahovic penaltılarla gol krallığı yarışını sürdürüyor! - Son Dakika Spor
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