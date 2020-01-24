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Adis Jahovic resmen Antalyaspor'da
6 saat önce
Kırmızı beyazlılar, 32 yaşındaki tecrübeli golcü ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kırmızı beyazlılar, 32 yaşındaki tecrübeli golcü ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Jahovic, son olarak formasını giydiği Yeni Malatyaspor'da 23 maçta forma giyerken, 14 gol atıp bir de asist yaptı.
Antalyaspor transferde Lukas Podolski'yi de renklerine bağlamıştı...
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:46
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