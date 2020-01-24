Adis Jahovic resmen Antalyaspor'da - Son Dakika
Son Dakika Spor Adis Jahovic resmen Antalyaspor'da - Son Dakika Spor

Adis Jahovic resmen Antalyaspor'da

6 saat önce

Kırmızı beyazlılar, 32 yaşındaki tecrübeli golcü ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Adis Jahovic resmen Antalyaspor'da, System.String[]

Kırmızı beyazlılar, 32 yaşındaki tecrübeli golcü ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.


Jahovic, son olarak formasını giydiği Yeni Malatyaspor'da 23 maçta forma giyerken, 14 gol atıp bir de asist yaptı.


Antalyaspor transferde Lukas Podolski'yi de renklerine bağlamıştı...


Yeni Malatyaspor, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:46 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş ile anlaştı
Antalyaspor'da Jahovic imzaladı! Ersan Adem Gülüm'le anlaşıldığı açıkladı Göztepe maçında takımı Gökhan Keskin ile Şenol Fidan yönetecek Ali Düşmez, kura çekimine damga vuran "Sivas'ı çekme" sözlerine açıklık getirdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 22:05:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adis Jahovic resmen Antalyaspor'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]