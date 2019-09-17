Son Dakika Haberleri: Adis Jahovic'ten 8 maçta 6 gol
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Adis Jahovic'ten 8 maçta 6 gol

1 saat önce

Btc Turk Yeni Malatyaspor'un sezon başı Konyaspor'dan transfer ettiği Adis Jahovic attığı gollerle takımına önemli katkılar sunuyor.

Adis Jahovic'ten 8 maçta 6 gol, System.String[]

Btc Turk Yeni Malatyaspor'un sezon başı Konyaspor'dan transfer ettiği Adis Jahovic attığı gollerle takımına önemli katkılar sunuyor.


Başarılı futbolcu Süper Lig ve Avrupa'da forma giydiği 8 karşılaşmada 6 gol kaydederek beklentileri boşa çıkarmadı. 32 yaşındaki Makedon futbolcu ligin 4. haftasında deplasmandaki Ankaragücü maçında perdeyi açan golü kaydederek galibiyette pay sahibi oldu. 4 haftası geride kalan Süper Lig'de toplamda 3 gole ulaşan Jahovic, gol krallığı yarışında da olacağının mesajını verdi.


Jahovic, bu sezonki resmi müsabakalarda ise toplam 6 gole imza attı. Golcü futbolcu UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Olimpija ile oynanan maçlarda 2 kez ağları sarsarken, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki Partizan maçında ise 1 kez gol atma başarısı gösterdi.


Attığı gollerde fırsatçılığını ön plana çıkaran Jahovic ligde ise Başakşehir, A.Alanyaspor ve Ankaragücü ağlarına 1'er gol göndererek zorlu müsabakaları boş geçmedi. - MALATYA

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Konyaspor, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:15 Kaynak: İHA
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