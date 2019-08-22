Adis Jahovic: Trabzonspor'dan en az 1 puan almak istiyoruz

Yeni Malatyaspor'un golcü oyuncusu Adis Jahovic, Trabzonspor maçından en az 1 puanla ayrılmak istediklerini söyledi. Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i 3-0 ile geçen Yeni Malatyaspor, ligin 2'nci haftasında deplasmanda Trabzonspor'a ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman açma-germe hareketleriyle başladı. İdmanın basına kapalı olarak yapılan bölümünde ise Trabzonspor maçının taktik çalışması gerçekleştirildi.

Antrenman öncesinde sarı-siyahlı ekibin golcü oyuncusu Adis Jahovic, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kendi performansından memnun olduğunu belirten Jahovic, "Bu hocamın ve takım arkadaşlarımın yardımıyla oldu. Kendimizi yükseltmemiz gerekiyordu. Buna da çabuk başardığıma inanıyorum. Ayrıca taraftarlarımıza teşekkür ediyorum, onlarında desteği var arkamda. Bu şekilde devam etmek istiyorum" diye konuştu.

"LİGE İYİ BAŞLAMAK ÖNEMLİYDİ"

Ligi değerlendiren Jahovic, "Lige iyi başlamak önemliydi. Başakşehir karşısında iyi de başladık. Şimdi takım arkadaşlarımızla daha çok çalışıyoruz, daha iyi şeyler yapmak istiyoruz. Bütün hedefimiz maç maç gidip Malatya adına iyi sonuçlar almak" ifadelerini kullandı.

"TRABZONSPOR'DAN EN AZ 1 PUAN ALMAK İSTİYORUZ"

Trabzon deplasmanının kendileri için zor maç olacağını ifade eden Jahovic, "Bizde yeni hocamız, yeni sistemimizle iyi şeyler yapmak istiyoruz. En az 1 puan alıp geri dönmek istiyoruz" şeklinde konuştu.