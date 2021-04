Adışaman'da eş zamanlı silah operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah ticareti yaptıkları iddia edilen şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, jandarma bölgesinde silah ticareti yapıldığı bilgisini alarak harekete geçen Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.U., ve A.U., isimli her iki şahsın adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 1 adet kaleşnikof silah, 3 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 58 adet kaleşnikof fişeği,44 adet tabanca mermisi ve 2 gram metaamfetamin maddesi ele geçirildi. Silahlara mermilere ve uyuşturucu maddesine el konulurken her iki şahıs gözaltına alındı. Jandarma karakoluna götürülen ve daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edilen her iki şahıs burada çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN