Adıyaman 1954'de 12'si futbolcu 16 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
30.10.2020 15:27
Misli.com 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Adıyaman 1954'de 12 futbolcu, 2 teknik heyet ve 2 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif sonuçlandı.
Misli.com 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Adıyaman 1954'de 12 futbolcu, 2 teknik heyet ve 2 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif sonuçlandı.
AA muhabirine konuşan kulüp başkanı Sait Aybak, yarın oynayacakları 68 Aksaray Belediyespor maçı öncesi yapılan Kovid-19 PCR testlerinin sonuçlandığı belirterek, "12 futbolcu, 2 teknik heyet ve 2 personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Ondan dolayı yarınki maçımızı Türkiye Futbol Federasyonu iptal etti. İnşallah dileğimiz bu futbolcularımızın sağlığına kavuşması." ifadelerini kullandı.
Aybak, daha öncede testi pozitif çıkan oyuncuları olduğunu sözlerine ekledi.
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