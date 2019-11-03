Son Dakika Haberleri: Adıyaman 1954 Spor: 0- Siverek Belediyespor: 0
Son Dakika Güncel Adıyaman 1954 Spor: 0- Siverek Belediyespor: 0

Adıyaman 1954 Spor: 0- Siverek Belediyespor: 0

7 saat önce

TFF BAL Ligi 2. Grupta mücadele veren Adıyaman 1954 Spor, kendi sahasında karşılaştığı Siverek Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.

Adıyaman 1954 Spor: 0- Siverek Belediyespor: 0, System.String[]

TFF BAL Ligi 2. Grupta mücadele veren Adıyaman 1954 Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor, kendi sahasında karşılaştığı Siverek Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.


Adıyaman Atatürk Stadında oynanan TFF BAL Ligi 2. Gruptaki maçta Adıyaman 1954 Spor rakibi Siverek Belediyespor'u evinde ağırladı. Karşılıklı birçok gol pozisyonu yaşayan her iki takımın futbolcuları da bu pozisyonları gole çeviremedi.


Doksan dakika boyunca kıyasıya mücadele eden her iki takımın futbolcuları maçın bitiş düdüğüyle birlikte birbirlerine sarılarak sahada ayrıldı. - ADIYAMAN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 05:39 Kaynak: İHA
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