Son Dakika Haberleri: Adıyaman 1954 Spor: 1 - Düzce Spor: 0

Adıyaman 1954 Spor: 1 - Düzce Spor: 0

1 saat önce

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele veren Adıyaman 1954 Spor, kendi sahasında karşılaştığı Düzce Spor'u 1-0 mağlup etti.

Adıyaman 1954 Spor: 1 - Düzce Spor: 0, System.String[]
TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele veren Adıyaman 1954 Spor, kendi sahasında karşılaştığı Düzce Spor'u 1-0 mağlup etti.

Adıyaman Atatürk Stadında oynanan TFF 3. Lig 2. Gruptaki maçta Adıyaman 1954 Spor rakibi Düzce Spor'u evinde ağırladı. Maçın 14. Dakikasında ev sahibi takım oyuncusu Baran Basut'un attığı gol ile Adıyaman 1954 Spor 1-0 öne geçti. 3 Dakika uzatmalara gidilen maçın ilk yarısı bu skorla tamamlanırken maçın ikinci yarısında başlama vuruşunu rakip takım yaptı. Çekişmeli geçen maçın ikinci yarısında ise 5 dakika uzatmalara gidildi. Uzatmalara gidilen maçta başka gol gelmeyince maç 1-0 bitti.

Oynanan maçı, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Milletvekili Muhammet Fatih Toprak, Adıyaman 1954 Spor Kulüp Başkanı Hüseyin Koç, Gençlik Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve çok sayıda taraftar izledi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 05:43 Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Futbol Federasyonu, Düzce, Adıyaman, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dilek Feneri Uçurmak İsterken Uçurumdan Düştü Galatasaray, Hazırlık Maçında Ümraniyespor'u 3-2 Yendi "Dünya Kupası'na Yetişemem" Diyen Burak Yılmaz'a Şenol Güneş'ten Esprili Yanıt! Galatasaray'ın Genç Futbolcusu Beknaz Almazbekov'dan Fair-Play Örneği
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 18:53:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman 1954 Spor: 1 - Düzce Spor: 0
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]