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Adıyaman 1954 Spor: 1- Kızılcabölükspor: 1

57 dakika önce

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele veren Adıyaman 1954 Spor, kendi sahasında karşılaştığı Kızılcabölükspor ile 1-1 berabere kaldı.

Adıyaman 1954 Spor: 1- Kızılcabölükspor: 1, System.String[]
TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele veren Adıyaman 1954 Spor, kendi sahasında karşılaştığı Kızılcabölükspor ile 1-1 berabere kaldı.

Adıyaman Atatürk Stadında Adıyaman 1954 ile Kızılcabölükspor karşı karşıya geldi. 18. dakikada Kızılcabölükspor oyuncusu Ersin Aslantoğ'un vuruşu ile top file ile buluştu. Topun kaleye girmesi ile Kızılcabölükspor 1-0 öne geçti.

Maçın 45. Dakikasına kadar başka gol gelmeyince maçın ilk yarısı 1-0 oldu.

Oldukça çekişmeli geçen maçın ikinci yarısında 4 dakika uzatmalara gidildi. Gidilen uzatmalarda Adıyaman 1954 Spor oyuncusu 10 numaralı İsmail Bulut'un kullandığı penaltı vuruşuyla birlikte gelen gol ile maç 1-1 oldu. Maçta başka gol olmayınca maç 1-1 berabere bitti.

Maçı Adıyaman Vali Yardımcısı Adem Kaya, Emniyet Müdürü Metin Alper, Adıyaman 1954 Spor Kulüp Başkanı Hüseyin Koç, Yeşilpark Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Güleş ve çok sayıda taraftar izledi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:13 Kaynak: İHA

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