Son Dakika Haberleri: Adıyaman 1954 Spor: 1 - Yeni Orduspor: 3

Adıyaman 1954 Spor: 1 - Yeni Orduspor: 3

1 saat önce

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele veren Adıyaman 1954 Spor, kendi sahasında karşılaştığı Yeni Orduspor'a 3-1 mağlup oldu.

Adıyaman 1954 Spor: 1 - Yeni Orduspor: 3, System.String[]
TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele veren Adıyaman 1954 Spor, kendi sahasında karşılaştığı Yeni Orduspor'a 3-1 mağlup oldu.

Adıyaman Atatürk Stadında oynanan TFF 3. Lig 2. Gruptaki maçta Adıyaman 1954 Spor rakibi Yeni Orduspor'u evinde ağırladı.

Maçın 3. Dakikasında ev sahibi takım oyuncusu Bahtiyar Dolma'nın attığı gol ile Adıyaman 1954 Spor 1-0 öne geçti. İlk yarının bu skorla tamamlandığı karşılaşmanın ikinci yarısında başlama vuruşunu rakip takım yaptı.

İkinci yarıda ise Yeni Ordu Spor'un ilk golünü 63. Dakikada Hasan Kaya attı. Hasan Kaya 70 ve 76. Dakikalarda da Adıyaman 1954 Spor'un ağlarını topla buluşturdu. Yeni Orduspor deplasmanda ev sahibi takımdan 3 puan almayı bildi

Oynanan maçı, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Vali Yardımcısı Adem Kaya, Adıyaman 1954 Spor Kulüp Başkanı Hüseyin Koç ve çok sayıda taraftar izledi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 06:29 Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Futbol Federasyonu, Orduspor, Adıyaman, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Haluk Levent'ten Çarpıcı Atatürk Paylaşımı! Üçüncü Gol Geldi! Bursaspor, Galatasaray'ı Ağırlıyor İstikbal Mobilya Kayserispor, Medipol Başakşehir'le 1-1 Berabere Kaldı Tolga Ciğerci Sezonu İyileşemeden Tamamlayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 20:06:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman 1954 Spor: 1 - Yeni Orduspor: 3
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]