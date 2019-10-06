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Adıyaman 1954 Spor: 2- Kahta 02 Spor: 2

50 dakika önce

TFF BAL Ligi 2. Grupta mücadele veren Adıyaman 1954 Spor, kendi sahasında karşılaştığı Kahta 02 Spor ile 2-2 beraber kaldı.

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TFF BAL Ligi 2. Grupta mücadele veren Adıyaman 1954 Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor, kendi sahasında karşılaştığı Kahta 02 Spor ile 2-2 beraber kaldı.


Adıyaman Atatürk Stadında oynanan TFF BAL Ligi 2. Gruptaki maçta Adıyaman 1954 Spor rakibi Kahta 02 Spor'u evinde ağırladı. Maçın 1. Dakikasında Kahta 02 Spor oyuncusu Barış Kılıç ağlara gönderdi. Maçın 27. Dakikasında yine Barış Kılıç topu filelerle buluşturarak takımını 2-0 öne geçirdi.


Maçın 43. Dakikasında kaleye giden topu elle durdurduğu için Kahta 02 Spor oyuncusu Sercan Çekmen kırmızı kart gördü. Maçın 44. Dakikasında penaltı kullanan Adıyaman 1954 Spor oyuncusu Tayfun Karadağ topu ağlarla buluşturdu. Maçın ilk yarısı Kahta 02 Spor'un 2-1'lik üstünlüğüyle kapandı. İkinci yarıya üstün başlayan Adıyaman 1954 Spor Kulübü, 55. Dakikada Halil Akhan'ın golüyle beraberliği yakaladı.


Çok ayıda sarı kartın görüldüğü maç, 2-2 berabere tamamlandı. Maç sonrası değerlendirmede bulunan Adıyaman 1954 Spor Kulübü Başkanı Sait Aybak, kardeş iki takımın mücadelesinin berabere tamamlandığını galip gelmek için her iki takımında iyi mücadele ettiğini dile getirdi.


Kahta Belediye Başkanı Yusuf Turanlı ise maçı kardeşliğin kazandığını her iki takımında Adıyaman takımı olduğunu belirterek bundan sonraki karşılaşmalarda başarılar diledi. - ADIYAMAN

Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Kemal Atatürk, Adıyaman, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 06:23 Kaynak: İHA
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