Son Dakika Haberleri: Adıyaman 1954 Spor: 2 - Ofspor: 2

Adıyaman 1954 Spor: 2 - Ofspor: 2

1 saat önce

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele veren Adıyaman 1954 Spor, kendi sahasında karşılaştığı Ofspor ile 2-2 berabere kaldı.

Adıyaman 1954 Spor: 2 - Ofspor: 2, System.String[]
TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele veren Adıyaman 1954 Spor, kendi sahasında karşılaştığı Ofspor ile 2-2 berabere kaldı.

Adıyaman Atatürk Stadında Adıyaman 1954 ile Ofspor karşı karşıya geldi. 12. dakikada Ofspor oyuncusu Mehmet Yeşil'in vuruşu ile top file ile buluştu. Topun kaleye girmesi ile Ofspor 0-1 öne geçti.. Maçın 27. dakikasında Ofspor oyuncusu Nevzat Bilen'in attığı gol ile maç 0-2 oldu.

Maçın ilk yarısında başka gol olmayınca maçın ilk yarısı 0-2 sona erdi. Oldukça çekişmeli geçen maçın ikinci yarısında ise Adıyaman 1954 sporun golleri geldi. Maçın 52. dakikasında Adıyaman 1954 Spor oyuncusu Baran Basut'un attığı golle maç 2-1 oldu. Müsabakanın 69. dakikasında ise Baran Basut, hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü attı. Basut'un attığı gollerle sarı yeşilli takım, sahasında haftayı 2-2'lik beraberlik ile kapattı.

Maçı Adıyaman Vali Yardımcısı Adem Kaya, Adıyaman 1954 Spor Kulüp Başkanı Hüseyin Koç ve çok sayıda taraftar izledi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 05:08 Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Ofspor, Adıyaman, Spor
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