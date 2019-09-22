Son Dakika Haberleri: Adıyaman 1954 Spor: 3- Kilis Belediyespor: 0
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Adıyaman 1954 Spor: 3- Kilis Belediyespor: 0

1 saat önce

TFF BAL Ligi 2. Grupta mücadele veren Adıyaman 1954 Spor, kendi sahasında karşılaştığı Kilis Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Adıyaman 1954 Spor: 3- Kilis Belediyespor: 0, System.String[]

TFF BAL Ligi 2. Grupta mücadele veren Adıyaman 1954 Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor, kendi sahasında karşılaştığı Kilis Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.


Adıyaman Atatürk Stadında oynanan TFF BAL Ligi 2. Gruptaki maçta Adıyaman 1954 Spor rakibi Kilis Belediyespor'u evinde ağırladı. Maçın 16. Dakikasında ev sahibi takım oyuncusu Emrah Akar'ın attığı gol ile Adıyaman 1954 Spor 1-0 öne geçti. Çekişmeli geçen maçın 35.Dakikasında Adıyaman 1954 Spor oyuncusu Halil Akhan'ın attığı gol ile maçın ilk yarısı 2-0 tamamlandı. Maçın ikinci yarısında ise 5 dakika uzatmalara gidildi. Gidilen uzatmalarda Adıyaman 1954 Spor oyuncusu Ali Burak Atmaca'nın attığı gol ile maç- 3-0 bitti.


Oynanan maçı, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman 1954 Spor Kulüp Başkanı Sait Aybak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Ünlü Oyuncu Furkan Aksoy ve çok sayıda taraftar izledi. - ADIYAMAN

Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Kemal Atatürk, Adıyaman, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 07:01 Kaynak: İHA
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