Son Dakika Haberleri: Adıyaman 1954 Spor: 3- Nizip Spor: 2
Son Dakika Güncel Adıyaman 1954 Spor: 3- Nizip Spor: 2

Adıyaman 1954 Spor: 3- Nizip Spor: 2

1 saat önce

TFF BAL Ligi 2. Grupta mücadele veren Adıyaman 1954 Spor, kendi sahasında karşılaştığı Nizip Spor'u 3-2 mağlup etti.

Adıyaman 1954 Spor: 3- Nizip Spor: 2, System.String[]

TFF BAL Ligi 2. Grupta mücadele veren Adıyaman 1954 Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor, kendi sahasında karşılaştığı Nizip Spor'u 3-2 mağlup etti.


Adıyaman Atatürk Stadında oynanan TFF BAL Ligi 2. Gruptaki maçta Adıyaman 1954 Spor rakibi Nizip Spor'u evinde ağırladı. Maçın 3. Dakikasında ev sahibi takım oyuncusu Yunus Emre Eserdi'nin attığı gol ile Adıyaman 1954 Spor 1-0 öne geçti. Maçın 10. Dakikasında rakip takım oyuncusu Oğuzhan Afşin'in attığı gol ile maç 1-1 oldu. Çekişmeli geçen maçın 17.Dakikasında Adıyaman 1954 Spor oyuncusu Halil Akhan'ın attığı gol ile maç 2-1 oldu. Maçın 22. Dakikasında Adıyaman 1954 Spor Oyuncusu Tugay Komşu'nun attığı gol ile maçın ilk yarısı 3-1 tamamlandı.


Maçın ikinci yarısında ise dakika 66'da Nizip Spor oyuncusu Ali Yıldırım'ın attığı gol ile maç 3-2 oldu.


4 dakika uzatmalara gidildi. Gidilen uzatmalarda başka gol gelmeyince maç 3-2 tamamlandı. - ADIYAMAN

Türkiye Futbol Federasyonu, Adıyaman, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 07:33 Kaynak: İHA
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