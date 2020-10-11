Adıyaman 1954 Spor-52 Orduspor: 2-1

İkinci yarının 46. Dakikasında 52 Orduspor'lu sporcu Gürkan Arslan'ın penaltıdan attığı gol ile skor 1-1 oldu.

TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor , rakibi 52 Orduspor 'u 2-1 mağlup etti.

Fatih Terim, G.Saray'ı FIFA'ya şikayet eden Belhanda ve Feghouli'yi kadro dışı bırakıyor

Her şey bir anda oldu! Ermenistan, Gence'deki sivillere füzeyle böyle saldırmış