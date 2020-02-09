Adıyaman 1954 Spor: 6- Pütürge Belediyespor: 1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman 1954 Spor: 6- Pütürge Belediyespor: 1 - Son Dakika

Adıyaman 1954 Spor: 6- Pütürge Belediyespor: 1

13 dakika önce

TFF BAL Ligi 2. Grupta mücadele veren Adıyaman 1954 Spor, kendi sahasında karşılaştığı Pütürge Belediyespor'u, 6-1 mağlup etti.

Adıyaman 1954 Spor: 6- Pütürge Belediyespor: 1, System.String[]

TFF BAL Ligi 2. Grupta mücadele veren Adıyaman 1954 Spor, kendi sahasında karşılaştığı Pütürge Belediyespor'u, 6-1 mağlup etti.


Adıyaman Atatürk Stadında oynanan TFF BAL Ligi 2. Gruptaki maçta Adıyaman 1954 Spor rakibi Pütürge Belediyespor'u evinde ağırladı.


Maçın 4. Dakikasında ev sahibi takım oyuncusu Hakan Doğan'ın attığı gol ile Adıyaman 1954 Spor 1-0 öne geçti. Maçın 6.dakikasında Pütürge Belediyespor oyuncusu Osman Karlı'nın attığı gol ile maç 1-1 oldu. Maçın 10. Dakikasında ev sahibi takım oyuncusu Mustafa Topuz'un attığı gol ile Adıyaman 1954 Spor 2-1 öne geçti. Adıyaman 1954 Spor oyuncusu Emre Aydoğan'ın maçın 43. Dakikasında attığı gol ile maç 3-1 oldu. Maçın ilk yarısında başka gol gelmeyince maçın ilk yarısı 3-1 tamamlandı.


Çekişmeli geçen maçın ikinci yarısında ise Adıyaman 1954 Spor oyuncusu Cafer Çolak'ın 54. Dakikada attığı gol ile Adıyaman 1954 Spor 4-1 üstünlüğünü devam ettirdi. Maçın 68. Dakikasında Ali Burak Atmaca'nın attığı gol ile maç 5-1 oldu. Maçın 81. Dakikasında Selim Dağ'ın attığı gol ile maç 6-1 oldu. 2 Dakika uzatmalara gidilen maçta başka gol gelmeyince maç 6-1 bitti.


Maçı, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve çok sayıda taraftar izledi. - ADIYAMAN

Türkiye Futbol Federasyonu, Adıyaman, Pütürge, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 05:55 Kaynak: İHA
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