Adıyaman 1954 Spor - 68 Aksaray Belediyespor maçı ertelendi - Son Dakika

Adıyaman 1954 Spor - 68 Aksaray Belediyespor maçı ertelendi

30.10.2020 17:33

- Adıyaman 1954 Spor - 68 Aksaray Belediyespor maçı ertelendi Türkiye Futbol Federasyonu, Misli.com 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor'da futbolcu ve teknik heyetten 19 kişinin korona virüse yakalanmasının ardından 68 Aksaray Belerdiyespor maçını erteledi.

- Adıyaman 1954 Spor - 68 Aksaray Belediyespor maçı ertelendi

ADIYAMAN - Türkiye Futbol Federasyonu, Misli.com 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor'da futbolcu ve teknik heyetten 19 kişinin korona virüse yakalanmasının ardından 68 Aksaray Belerdiyespor maçını erteledi.

Bu hafta sonu cumartesi günü Aksaray Dağılgan Stadında oynanacak olan üzerine 68 Aksaray Belerdiyespor- Adıyaman 1954 Spor maçına korona virüsten dolayı ertelendi. Adıyaman 1954 Spor'da toplam 15 sporcu, 2 teknik heyet, 2 malzemeci olmak üzere toplam 19 kişinin covid-19 testi pozitif çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu, futbolcu, teknik heyet ve personelin testinin pozitif çıkmasından dolayı müsabakayı erteledi.

Adıyaman 1954 Spor'da daha önce maçta 1 teknik direktör, 3 futbolcunun testi pozitif çıkmıştı. Son yapılan testlerde 12'si futbolcu toplam 15 kişinin testi pozitif çıktı. Kulüpte test sonucu pozit olan kişi sayısı 19'a yükseldi. Adıyaman 1954 Spor Kulüp Başkanı Sait Aybak, önemli bir maç öncesi yapılan korona virüs testinde futbolcu, teknik heyet ve personelin sonucun pozitif çıktığını belirterek, "Yarın 68 Aksaray Belerdiyespor ile önemli bir maçımız vardı. Fakat maç öncesi yaptığımız Covid testinde 15 tane futbolcumuzda, 2 tane teknik kadromuzda, 2 tane de personelimize Covid-19 teşhisi konulduğu için Federasyona durumu bildirdik. Federasyonumuz da maçı iptal etti. Şu an itibariyle durumları iyi ama yapılan testleri pozitif çıkmış. Daha önce zaten teknik direktörümüze korona virüs teşhisi konulmuştu. Ama diğer oyuncularımızda çıktığı için, haliyle federasyonunda bir sayısı var, o sayıyı da aştığı için yarınki maçımızı da iptal ettiler" diye konuştu.

Adıyaman 1954 Spor - 68 Aksaray Belediyespor maçı ertelendi
Adıyaman 1954 Spor - 68 Aksaray Belediyespor maçı ertelendi
Adıyaman 1954 Spor - 68 Aksaray Belediyespor maçı ertelendi
Adıyaman 1954 Spor - 68 Aksaray Belediyespor maçı ertelendi

Koronavirüs, Futbolcu, Adıyaman, Aksaray, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Adıyaman 1954 Spor - 68 Aksaray Belediyespor maçı ertelendi - Son Dakika Spor


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