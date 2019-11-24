Adıyaman 1954 Spor: 7- Elbistan Spor: 0

TFF BAL Ligi 2. Grupta mücadele veren Adıyaman 1954 Spor, kendi sahasında karşılaştığı Elbistan Spor'u 7-0 mağlup etti.



Adıyaman Atatürk Stadında oynanan TFF BAL Ligi 2. Gruptaki maçta Adıyaman 1954 Spor rakibi Elbistan Spor'u evinde ağırladı.



Maçın 5. Dakikasında ev sahibi takım oyuncusu Tayfun Karadağ'ın attığı gol ile Adıyaman 1954 Spor 1-0 öne geçti. Maçın 7. ve 15. Dakikasında Adıyaman 1954 Spor oyuncusu Halil Akhan'ın attığı gol ile Adıyaman 1954 Spor 3-0 oldu. Kendi sahasında üstünlük sağlayan Adıyaman 1954 Spor, maçın 30. Dakikasında Adıyaman 1954 Spor oyuncusu Tugay Komşu'nun attığı gol ile maç 4-0 oldu. Oldukça çekişmeli geçen maçın 40. Dakikasında Elbistan Spor oyuncusu Mehmet Doğan'ın yanlışlıkla topu kendi kalesine atmasıyla maç 5-0 oldu. Maçın ilk yarısında başka gol gelmeyince maç 5-0 tamamlandı.



Çekişmeli geçen maçın ikinci yarısında ise Adıyaman 1954 Spor oyuncusu Emre Aydoğan'ın 55. Dakikada attığı gol ile Adıyaman 1954 Spor 6-0 üstünlüğünü devam ettirdi. Maçın 75. Dakikasında Fahri Eren Pamuk'un attığı gol ile maç 7-0 oldu. 2 Dakika uzatmalara gidilen maçta başka gol olmayınca maç 7-0 bitti.



Maçı, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve çok sayıda taraftar izledi. - ADIYAMAN