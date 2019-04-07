Son Dakika Haberleri: Adıyaman 1954 Spor - Elaziz Belediyespor: 2-0

Adıyaman 1954 Spor - Elaziz Belediyespor: 2-0

1 saat önce

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor, rakibi Elaziz Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.

Adıyaman 1954 Spor - Elaziz Belediyespor: 2-0, System.String[]
TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor, rakibi Elaziz Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.

Adıyaman Atatürk Stadında oynanan maçı Hakem Hasan Avcı yönetti. Maçın başlama vuruşunu Adıyaman 1954 Spor yaptı.

Düşme potasında olan ev sahibi ekip Adıyaman 1954 Spor'un İsmail Bulut'un 29. Dakikada ki vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. Ev sahibi ekibin 1-0 önde götürdüğü maçın ilk 45 dakikası bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıya 1-0 önde başlayan ev sahibi ekip maçın ikinci yarısında da rakibi karşısında üstün bir futbol sergiledi. Maçın 85. Dakikasında Adıyaman 1954 Spor'un futbolcusu İsmail Bulut yine rakip kalenin ağlarını topla buluşturdu.

Maçın 4. hakemi 90 dakikanın sonunda 5 dakika uzatma verdi. Uzatmalarda gol gelmeyince ev sahibi Adıyaman 1954 Spor rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı. Adıyaman 1954 Spor ligde kalma noktasında önemli bir 3 puan aldı.

Adıyaman 1954 Spor'dan 5 futbolcu, Elaziz Belediyespor'dan ise 3 futbolcu sarı kart yedi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:24 Kaynak: İHA

İsmail Bulut, Türkiye Futbol Federasyonu, Adıyaman, Spor
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