Adıyaman 1954 Spor-Kırıkkale Büyük Anadolu Spor: 2-2

TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor kendi evinde Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile 2-2 berabere kaldı.

TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor kendi evinde Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile 2-2 berabere kaldı. Adıyaman Atatürk Stadında oynanan Adıyaman 1954 Spor- Kırıkkale Büyük Anadolu Spor karşılaşmasını Ferhan Kestanlıoğlu yönetti. Maçın 21. Dakikasında Kırıkkale Büyük Anadolu Spor, Aykut Çift'in golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti. Ev sahibi takımın geliştirdiği pozisyonda topa dokunun Hüseyin Erol'un ters vuruşu sonrasında topu 30. Dakikada kendi kalesine gönderdi. Karşılaşma ilk yarıda 1-1 tamamlandı. İkinci yarının ilk dakikasında misafir takım oyucusu Aykut Çift kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. 2-1 öne geçen misafir takıma karşı ev sahibi takım ikinci yarıda baskın bir futbol oynadı. Maçın 58. Dakikasında ev sahibi takımın ikinci golünü Fuat Bavuk ağlarla buluşturarak skoru 2-2 yaptı. Maçın 89. Dakikasında ev sahibi takımın oyucusu İlyas Ekiz 2. Sarı kartta kırmızı kart görünce ev sahibi takım son dakikalarda 10 kişi kaldı. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte her iki takımda 1'er puan aldı. - ADIYAMAN

Son Dakika

Efsane boksör Mike Tyson, ringlere geri dönüyor

Pfizer ve BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşısından bir müjde daha: Yüzde 95'ten fazla koruma sağladı

Son Dakika! Faiz kararı öncesi Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Yatırımcımızı yüksek faize ezdirmemeliyiz

Savcı Sayan'dan bomba iddia: HDP'ye karşı birleştiler, parti kuruyorlar

Evlilik teklifi reddedilen adam, genç kızı gaz yağı ile yakarak öldürdü

Oyuncu Ezgi Mola'dan hamilelik iddialarına sert çıkış: Terbiyesizce bir haber keşke sorsaydınız

Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'nın tehdit mektubuyla ilgili ilk açıklama: Çakalların olduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez

Oyuncu Gül Gölge trafik kazası geçirdi