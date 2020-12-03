Adıyaman 1954 Spor-Kozan Spor : 0-0

TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor, rakibi Kozan Spor ile 0-0 berabere kaldı.

Ligin iddialı takımlarından Adıyaman 1954 Spor, puan sıralamasında son sırada bulunan Kozan Spor'u ağırladı. Adıyaman Atatürk Stadında oynanan maçı Mustafa Murat Oğuz yönetti.

İlk yarı vasat bir futbol ortaya koyan her iki takım, ikinci yarıda galip gelmek için daha çok mücadele etti.

Karşılıklı gol pozisyonlarının yaşandığı maçta her iki takımda gölü bulamayınca maç, 0-0 berabere bitti. - ADIYAMAN