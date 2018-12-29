Adıyaman 1954 Spor Kulübünün Yöneticileri Valilik Önüne Siyah Çelenk Bıraktı

Adıyaman
1954 Spor Kulüp yöneticileri bir grup taraftar, kulüpte yaşanan maddi sıkıntılar sebebiyle soruna çözüm bulunması için belediye ve valilik önüne siyah çelenk bıraktı.
Geçen sezon, profesyonel lige yükselen Adıyaman 1954 Spor Kulübü'nde ortaya çıkan maddi sıkıntılar taraftarın tepkisine neden oldu.
Yaşanan maddi sıkıntılardan dolayı isimleri öğrenilemeyen bazı futbolcuların kulübü TFF
'ye şikayet etmelerinin ardından dün itibariyle bazı futbolcular alacaklarını tahsil edemediklerini gerekçesiyle kenti terk etti.
Kenti terk eden futbolcuların ardından kulüp yönetimi ve bir grup taraftar, kulüp tesislerinin önünde toplanarak Adıyaman Valiliği ve belediyenin önüne giderek, siyah çelenk bıraktı.
Burada bir basın açıklaması yapan Adıyaman 1954 Spor Kulüp Başkanı Hüseyin Koç
, bir ilin vizyonunun o şehri takımı olduğunu belirterek, "4 yılın ardından gerek maddi, gerek manevi bedeller ödeyerek takımımızı yeniden amatör ligden profesyonel lige çıkarttık. Sezona başlarken kendimizi ve bütçemizi bildiğimiz için küçük meblağlar ile başladık. Devletimizin ve ilin önde gelen büyüklerinden destek olmadan bu kulübün ilerlemesi imkansız." dedi.
Polisin güvenlik önlemleri aldığı alandaki grup üyeleri, basın açıklamasının ardından olaysız bir biçimde dağıldı.