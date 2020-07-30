Adıyaman 1954 Spor'un TFF 3. Lig sevinci - Son Dakika

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) aldığı kararla Adıyaman 1954 Spor'un, önümüzdeki sezon TFF 3. Lig'de mücadele etmeye hak kazanması kentte sevinçle karşılandı.

TFF Yönetim Kurulu Toplantısında alınan kararla, BAL Ligi'nde gruplarında şampiyon olan takımla aralarında en fazla 3 puan olan 9 takım önümüzdeki yıl TFF 3. Lig'de mücadele edecek.

Bu takımlar arasında yer alan Adıyaman 1954 Spor da önümüzdeki sezon TFF 3. Lig'de mücadele edecek.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AA muhabirine, bu mutluluğu yaşatan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Pandemi dolayısıyla müsabakaların oynanmadığını belirten Aydın, "Biz daha önce Kahta 02 Spor'un 3. Lige yükselmesiyle bu sevinci yaşadık. İstedik ki Adıyaman 1954 Spor ve diğer benzer takımların da bir üst lige çıksın. Biz süreçte çok ciddi bir gayret sarf ettik." dedi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin da, "Adıyaman 1954 Spor ile Kahta 02 Spor'un bir üst lige çıkmasıyla çok mutlu olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.