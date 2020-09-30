Adıyaman 1954 Spor yönetimi Amedspor yönetimi ile bir araya geldi
Misli.com 3. Lig ekibi Adıyaman 1954 Spor yönetimi Amedspor Kulübüne ziyarette bulundu.
Misli.com 3. Lig ekibi Adıyaman 1954 Spor yönetimi Amedspor Kulübüne ziyarette bulundu.
Adıyaman 1954 Spor Asbaşkanı Cumali Çakır ile yönetim kurulu üyesi Yunus Maçin, Amedspor Kulüp Başkanı Vechettin Alsaç ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Kulüp tesislerinde gerçekleşen ziyarette Amedspor Başkanı Vechettin Alsaç karşılıklı iyi dileklerin ardından Adıyaman 1954 Spor Asbaşkanı Cumali Çakır ve yönetim kurulu üyesi Yunus Maçin'e ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti. - DİYARBAKIR
Adıyaman, Spor, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 14:12 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Adıyaman 1954 Spor yönetimi Amedspor yönetimi ile bir araya geldi - Son Dakika Spor
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de 30 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1391 yeni vaka tespit edildi Azerbaycan ordusu ilerlerken AB ve Rusya'dan peş peşe ateşkes çağrısı Babasını baltayla öldürdü, savunmasında "Babanı öldür' diye sesler duydum" dedi Doğuma girdikten sonra eşini kaybeden kadına acı haber verilemedi Antalya'da iki komşu, yanlışlıkla 3,5 yıl birbirlerinin faturasını ödedi Keçi otlatan lise öğrencisine cinsel saldırıda bulunan sanık 4 ay sonra tahliye edildi Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anı paylaştı Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü