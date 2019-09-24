Adıyaman 1954 Spor yönetiminden destek teşekkürü

Bu sezon Bölgesel Amatör Lig (BAL)'de Kahta 02 Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ile birlikte Adıyaman'ı temsil eden Adıyaman 1954 Spor Kulübü'nün Başkanı Sait Aybak ve yönetim kurulu üyeleri, takıma verdiği desteklerden dolayı Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a teşekkür ziyaretinde bulundu.



Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, geçen sezon büyük sıkıntılar yaşayan takımın yeniden ayağa kalkması için önemli desteklerde bulunan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı ziyaret ederek, teşekkür etmek istediklerini söyleyen Kulüp Başkanı Sait Aybak, el birliğiyle Adıyaman'ı hak ettiği yerlere taşıyacaklarını dile getirdi.



Aybak, "Her zaman yanımızda olan değerli başkanımıza ve diğer yöneticilerimize çok teşekkür ediyoruz. Allah'ın izniyle bu takımı üst liglere çıkaracağız" dedi.



Adıyaman 1954 Spor'un içinde bulunduğu sıkıntıları aşması için sezon başlamadan önce kulübün tesis ihtiyacını karşılayıp, takımın ulaşımını sağlayacak araçları temin eden Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, "Bu şehir her şeyin en güzeline layık. Bu güzelliklerden birisi de takımımız Adıyaman 1954 Spordur. Takımımızın yeniden eski güzel ve başarılı günlerine dönmesi için ilin yöneticileri olarak elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Toplum olarak spora yakından ilgi duyan bir iliz. Adıyaman halkını temsil eden bir belediye olarak da, Adıyaman 1954 Spor'a elimizden geldiği kadarıyla maddi ve manevi destek sağlamak azmindeyiz. İnşallah Adıyaman 1954 Spor'un bundan sonraki yolunun açılmasına ve üst liglere tırmanmasına bizlerde katkı sunarız. Bu vesileyle bizlere nezaket ziyaretinde bulunan başkanımız Sait Aybak'a ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN