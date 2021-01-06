Adıyaman 1954 SporKarbel Karaköprü Belediye Spor: 0-0 - Son Dakika

TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor kendi sahasında rakibi Karbel Karaköprü Belediye Spor ile 0-0 beraber kaldı.

Adıyaman Atatürk Stadında oynanan maçta ev sahibi takım Adıyaman 1954 Spor ile rakibi Karbel Karaköprü Belediye Sporla kıyasıya mücadele etti. Sporcuların kıyasıya mücadele verdiği maçın ilk yarısında her hangi bir gol gelmedi. Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Oldukça çekişmeli geçen maçın ikinci yarısında da her iki takımdan gol gelmeyince 5 dakika uzatmalara gidilen maç 0-0 beraber bitti. - ADIYAMAN