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Adıyaman 1954 sporlu futbolcular 'Millilerden Asker Selamı' karesini seçti
7 saat önce
Adıyaman 1954 spor futbolcuları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:04 Kaynak: AA
Adıyaman 1954 spor futbolcuları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Fotoğraflar hakkında AA muhabirinden bilgi alan Adıyaman 1954 spor futbolcuları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında, spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı" karesini seçti.
Futbolcular, Hasan Namlı'nın haber kategorisinde "Çocuklarımızı geri istiyoruz" karesini, yaşam kategorisinde de Halil Fidan'ın " Harran'da Yaşam" başlıklı fotoğrafına oy verdi.
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