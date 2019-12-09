Son Dakika Haberleri: Adıyaman 1954 sporlu futbolcular 'Millilerden Asker Selamı' karesini seçti
Son Dakika Güncel Adıyaman 1954 sporlu futbolcular 'Millilerden Asker Selamı' karesini seçti - Son Dakika

Adıyaman 1954 sporlu futbolcular 'Millilerden Asker Selamı' karesini seçti

7 saat önce

Adıyaman 1954 spor futbolcuları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Adıyaman 1954 sporlu futbolcular 'Millilerden Asker Selamı' karesini seçti, System.String[]

Adıyaman 1954 spor futbolcuları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Fotoğraflar hakkında AA muhabirinden bilgi alan Adıyaman 1954 spor futbolcuları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında, spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı" karesini seçti.

Futbolcular, Hasan Namlı'nın haber kategorisinde "Çocuklarımızı geri istiyoruz" karesini, yaşam kategorisinde de Halil Fidan'ın " Harran'da Yaşam" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Mustafa Yalçın, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:04 Kaynak: AA
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