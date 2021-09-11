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"Adıyaman 2. Badem Zirvesi" gerçekleştirildi - Son Dakika

"Adıyaman 2. Badem Zirvesi" gerçekleştirildi

11.09.2021 16:30

"Adıyaman 2. Badem Zirvesi" Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı eteklerinde bulunan 2 bin yıllık Karakuş Tümülüsü'nde düzenlendi.

"Adıyaman 2. Badem Zirvesi" Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı eteklerinde bulunan 2 bin yıllık Karakuş Tümülüsü'nde düzenlendi.

Üretimi giderek yaygınlaşan bademin sağlığa olumlu etkilerini anlatmak amacıyla düzenlenen program, İpekyolu Kalkınma Ajansının koordinesinde Valilik, Belediye, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası ile Tarım Kredi Birlik AŞ'nin destekleriyle gerçekleştirildi.

Vali Mahmut Çuhadar, yaptığı konuşmada, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tarımın insan için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirtti.

İnsan organizmasını destekleyen tarımsal ürünlerden birinin de badem olduğunu anlatan Çuhadar, "Son yıllarda verilen teşvik ve desteklerle Adıyaman'daki geleneksel tarım algısının badem üretimiyle değiştiğini ve bu ürünün büyük bir ekonomik fırsata dönüştürüldüğünü görüyoruz. İlimizde badem üreticisine verilen destekle yatırım sayısı 8'e ulaşmıştır. Bu tesislerimize bugüne kadar 4 milyon 919 bin 775 lira hibe verilmiştir." dedi.

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise 10 yıl önce çok az badem yetiştirilen kentin, devlet desteğinin verilmesi, iklim ve toprak yapısının uyumlu olmasıyla Türkiye'de ürünün en çok ekildiği yer haline geldiğini söyledi.

Aydın, gelecek yıllarda sulanabilir alanların artmasıyla Adıyaman'ın tarım alanında gerçek anlamda söz sahibi olacağını kaydetti.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere de Mezopotamya'nın bereketli topraklarına sahip kentin böyle bir zirveye ev sahipliği yapmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç ise son derece yüksek bir besin ihtiva eden bademin sağlığa faydalarıyla ilgili bilgi ve tecrübelerini paylaştığı seminer verdi.

Etkinlik kapsamında Arılı köyünde badem hasadı yapılarak, Tarım Birlik Kooperatifinde ilk badem kırıldı.

Nemrut Dağı, İpekyolu, Adıyaman, Tarım, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Adıyaman 2. Badem Zirvesi' gerçekleştirildi - Son Dakika


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