Adıyaman 2 Çocuk Babası İnşaat İşçisi 5 Katlı Binadan Ölüme Atladı

2 çocuk babası inşaat işçisi 5 katlı binadan ölüme atladıADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, inşaat işçisi 2 çocuk babası Yusuf S. (28), 5 katlı binanın terasından atlayarak yaşamına son verdi.

2 çocuk babası inşaat işçisi 5 katlı binadan ölüme atladı



ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, inşaat işçisi 2 çocuk babası Yusuf S. (28), 5 katlı binanın terasından atlayarak yaşamına son verdi.



Olay, öğlen saatlerinde Yeni Besni Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Yusuf S., iddiaya göre henüz bilinmeyen nedenle 5 katlı binanın terasına çıkarak kendini attı. Beton zemine düşen Yusuf S.'yi görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Yusuf S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.



Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Yusuf S.'nin cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Acı haberi alıp, olay yerine gelen ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.



Polis, intiharla ilgili soruşturma başlattı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Kevin Durant'ın Kardeşi Clifford Dixon, Doğum Gününde Öldürüldü

Arka Sokaklar 510. Yeni Bölüm Fragmanı Nefes Kesti!

Real Madrid'in Belçikalı Kalecisi Thibaut Courtois: Beni Öldürmek İstiyorlar

Yaşlı Kadın, Gollum Karakterine Benzettiği Komşusunun 5 Yaşındaki Kızını Öldürmeye Çalıştı