Adıyaman 3. Gıda ve Yöresel Ürünler Fuarı

Medya Trend Fuar ve Organizasyon Firması tarafından 18-27 Ocak tarihlerinde Adıyaman 3. Gıda, Yöresel Ürünler, Hediyelik Eşya ve El Sanatları Fuarının açılışı yapıldı.

Medya Trend Fuar ve Organizasyon Firması tarafından 18-27 Ocak tarihlerinde Adıyaman 3. Gıda, Yöresel Ürünler, Hediyelik Eşya ve El Sanatları Fuarının açılışı yapıldı.



Adıyaman 3. Gıda, Yöresel Ürünler, Hediyelik Eşya ve El Sanatları Fuarı, Adıyaman Fuar Merkezinde 8 gün boyunca açık olacak. Yaklaşık 90 firmanın stant kurduğu fuarın açılışı Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat ile Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, Yeşilpark Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Güleş ve AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış tarafından gerçekleştirildi. Yapılan açılış programında konuşan Medya Trend Fuar ve Organizasyon Firması Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gül, "Adıyaman her geçen gün oldukça başarılı fuarlara imza atıyor. Adıyaman'da açmış olduğumuz fuarlara firmalar büyük ilgi gösterirken binlerce vatandaşta fuar alanını geziyor. Bizim amacımız bundan sonra uluslararası fuarlar düzenlemek. Adıyaman'ın gelişmesi ve kalkınması amacıyla elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz" dedi.



Daha sonra konuşan Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, "Bugün gerçekten çok mutluyuz. Adıyaman'a tarım konusunda baktığımızda Türkiye'nin birinciliğine yükseldiği gibi fuar konusunda da artık birinciliğe yükselecektir. Bizler bundan sonraki süreçte hem yerli hem de milli ürünlerimizi Türkiye'de ve uluslararasında tanıta bilmek için bu tür fuarları önemsiyoruz" cümlelerini kullandı.



Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu ise konuşmasında, "Ülkelerin kalkınması için başta üretim, ürettiğimizi de dünya pazarına buluşturmaktır. Dolayısıyla Türkiye'nin sıkıntılarını adım adım açmak. Bu ürettiklerimizi dünyaya satacağız ve sattığımız ürünlerle hem katma değer üreteceğiz hem de cari açığın önüne geçmiş olacağız. Hiçbir şey kendiliğinden oluşmuyor her şey zaman içerisinde adım adım, sürdürüle bilir bir kalkındırma diyoruz buna. Ben fuarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise fuarların öneminden bahsederek fuarın Adıyaman'ın ve ülkenin gelişmesine fayda sağladığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. İl protokolü daha sonra fuarda bulunan stantları gezdi. - ADIYAMAN

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