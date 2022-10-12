Adıyaman 3. sayfa haberleri | Adıyaman'da "abart egzoz" kullanan sürücülere ceza uygulandı - Son Dakika
Üye Girişi

Adıyaman 3. sayfa haberleri | Adıyaman'da "abart egzoz" kullanan sürücülere ceza uygulandı

12.10.2022 13:31
Adıyaman 3. sayfa haberleri | Adıyaman'da "abart egzoz" kullanan sürücülere ceza uygulandı

Adıyaman gelişmesine göre Adıyaman'ın Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler doğrultusunda 8 adet araca abart egzoz, teknik şartlara aykırı cam filmi ve yeterli sayıda tescil plakası takmayan araçlara cezai işlem uygulandı.

Adıyaman'ın Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler doğrultusunda 8 adet araca abart egzoz, teknik şartlara aykırı cam filmi ve yeterli sayıda tescil plakası takmayan araçlara cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, vatandaşlardan gelen yoğun şikayetlerden dolayı harekete geçti. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi üzerinden çalışma başlatan ekipler, ilçenin en işlek caddelerinde de denetim yaparken aynı zamanda da sosyal medyada da çalışmalar yürüttü. Polis ekipleri, modifiyeli araçlar ve abart egzoz kullanan araçları tek tek durdurup denetim yaptı. Yapılan denetim ve çalışmalar sonucunda, trafikte yaptıkları hareketler, egzozlarından çıkan seslerle gece saatlerinde vatandaşların uykularını kaçıran 8 abart egzoz takılı araçlar başta olmak üzere teknik şartlara aykırı cam filmi ve yeterli sayıda tescil plakası takmayan diğer araçlara da cezai işlem uygulandı.

Öte yandan Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün, trafik güvenliğinin yanı sıra, kamu güvenliğini ve asayişi de olumsuz yönde etkileyen bu tür ihlaller üzerinde denetimlerine devam edeceği öğrenildi. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500
Adıyaman yerel haberleri... Adıyaman'da avcı denetimleri arttırıldı Adıyaman yerel haberleri... Adıyaman'da avcı denetimleri arttırıldı Kütahya yerel: Dumlupınar caddesinde asfalt çalışması Kütahya yerel: Dumlupınar caddesinde asfalt çalışması
Kaynak: İHA

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman 3. sayfa haberleri | Adıyaman'da 'abart egzoz' kullanan sürücülere ceza uygulandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:40 ABD'nin F-16 satışını sınırlandıran 2 şartı kaldırmasına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ilk yorum: Olumlu bir gelişme
19:13 Bayern Münih, Harry Kane transferi için gemileri yaktı!
18:54 İBB Başkanı İmamoğlu gençlerin kendisine seslenişine hayran kaldı: Kurban olurum size
18:31 İranlı oyuncu Norouzi, ülkesindeki protestolara destek için giydiği hicabı çıkardı
18:18 Ahmet Şık'ın şikayeti ile ifadeye çağrılan Alperen Ocakları Genel Başkanı konuştu: Sözlerimin arkasındayım
17:52 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıkladı! Mecidiyeköy'de yabancılara ev satacaklar
17:27 Rapçi Kanye West'ten yeni bir skandal! Ünlü spor markasının yöneticilerine yetişkin film izletti
17:21 ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili aldığı karar Yunanistan'ı karıştırdı!
17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da mevkidaşı Tokayev ile masa tenisi oynadı
17:11 AK Partili isim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anketi paylaştı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 20:02:46. #1.13#
SON DAKİKA: Adıyaman 3. sayfa haberleri | Adıyaman'da "abart egzoz" kullanan sürücülere ceza uygulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement