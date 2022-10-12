Adıyaman 3. sayfa haberleri | Adıyaman'da "abart egzoz" kullanan sürücülere ceza uygulandı

Adıyaman'ın Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler doğrultusunda 8 adet araca abart egzoz, teknik şartlara aykırı cam filmi ve yeterli sayıda tescil plakası takmayan araçlara cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, vatandaşlardan gelen yoğun şikayetlerden dolayı harekete geçti. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi üzerinden çalışma başlatan ekipler, ilçenin en işlek caddelerinde de denetim yaparken aynı zamanda da sosyal medyada da çalışmalar yürüttü. Polis ekipleri, modifiyeli araçlar ve abart egzoz kullanan araçları tek tek durdurup denetim yaptı. Yapılan denetim ve çalışmalar sonucunda, trafikte yaptıkları hareketler, egzozlarından çıkan seslerle gece saatlerinde vatandaşların uykularını kaçıran 8 abart egzoz takılı araçlar başta olmak üzere teknik şartlara aykırı cam filmi ve yeterli sayıda tescil plakası takmayan diğer araçlara da cezai işlem uygulandı.

Öte yandan Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün, trafik güvenliğinin yanı sıra, kamu güvenliğini ve asayişi de olumsuz yönde etkileyen bu tür ihlaller üzerinde denetimlerine devam edeceği öğrenildi. - ADIYAMAN